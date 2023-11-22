Курганцев предупредили о проблеме с водоснабжением

23 ноября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В Кургане снизили напор холодного водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В водной сети Кургана произошло снижение давления. Об этом сообщили в «Водном союзе». «В ходе работ <…> произошло понижение давления в сети холодного водоснабжения всего города», — информирует сайте компании. Над устранением проблемы работают специалисты организации. Снижение давления в водопроводе произошло из-за врезки водопровода в микрорайоне Энергетики. В компании приносят извинения горожанам за неудобства. Ранее URA.RU сообщало, что в западной части города отключат воду из-за врезки водопровода. Включить воду планировали вечером 23 ноября.

В водной сети Кургана произошло снижение давления. Об этом сообщили в «Водном союзе». «В ходе работ <…> произошло понижение давления в сети холодного водоснабжения всего города», — информирует сайте компании. Над устранением проблемы работают специалисты организации. Снижение давления в водопроводе произошло из-за врезки водопровода в микрорайоне Энергетики. В компании приносят извинения горожанам за неудобства. Ранее URA.RU сообщало, что в западной части города отключат воду из-за врезки водопровода. Включить воду планировали вечером 23 ноября.