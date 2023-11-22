22 ноября 2023

Курганцев предупредили о проблеме с водоснабжением

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
В Кургане снизили напор холодного водоснабжения Фото:

В водной сети Кургана произошло снижение давления. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«В ходе работ <…> произошло понижение давления в сети холодного водоснабжения всего города», — информирует сайте компании. Над устранением проблемы работают специалисты организации.

Снижение давления в водопроводе произошло из-за врезки водопровода в микрорайоне Энергетики. В компании приносят извинения горожанам за неудобства.

Ранее URA.RU сообщало, что в западной части города отключат воду из-за врезки водопровода. Включить воду планировали вечером 23 ноября.

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В водной сети Кургана произошло снижение давления. Об этом сообщили в «Водном союзе». «В ходе работ <…> произошло понижение давления в сети холодного водоснабжения всего города», — информирует сайте компании. Над устранением проблемы работают специалисты организации. Снижение давления в водопроводе произошло из-за врезки водопровода в микрорайоне Энергетики. В компании приносят извинения горожанам за неудобства. Ранее URA.RU сообщало, что в западной части города отключат воду из-за врезки водопровода. Включить воду планировали вечером 23 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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