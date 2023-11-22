Курганцев предупредили о проблеме с водоснабжением

В Кургане снизили напор холодного водоснабжения
В водной сети Кургана произошло снижение давления. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«В ходе работ <…> произошло понижение давления в сети холодного водоснабжения всего города», — информирует сайте компании. Над устранением проблемы работают специалисты организации.
Снижение давления в водопроводе произошло из-за врезки водопровода в микрорайоне Энергетики. В компании приносят извинения горожанам за неудобства.
Ранее URA.RU сообщало, что в западной части города отключат воду из-за врезки водопровода. Включить воду планировали вечером 23 ноября.
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