«Росводоканал» в Тюмени ожидает нападки депутата КПРФ

Компанию «Росводоканал» в Тюмени ожидают проверки из-за качества воды и услуг

Депутат думы Тюмени Александр Ким планирует заняться вопросами по качеству воды и навязанных услуг «Росводоканала» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат городской думы Тюмени Александр Ким планирует провести встречу с активистами, выступающими против тарифов и навязанных услуг «Росводоканала». Он подготовит депутатские запросы в контролирующие органы и саму компанию-монополист, а затем озвучит их на заседаниях комиссии в думе. Помогать ему в этой кампании будет известный активист-пикетчик Игорь Кузякин. Об этом URA.RU рассказал Александр Ким.

«Я уже задавал вопросы по качеству воды на заседании комиссии в гордуме представителю „Росводоканала“. В ближайшее время планирую встретиться с группой активистов. Подготовлю запросы и буду добиваться на них ответов во время заседания комиссии. Помогать в этой кампании мне будет Игорь Кузякин», — рассказал Александр Ким.

По его словам он готов помочь и предпринимателям, которые обращались в суды по поводу качества услуг «Росводоканала». Общественный активист Игорь Кузякин, который будет помогать Александру Киму в компании против коммунального монополиста, рассказал URA.RU, что передаст депутату множество документов по деятельности «Росводоканала».

«Мы добиваемся не только качества воды, но и пересмотра тарифов для физических и юридических лиц. У нас есть предприниматели, которые борются в судах и заявляют иски на сотни миллионов рублей», — рассказал Игорь Кузякин.

В компании «Росводоканал» знают о деятельности активистов КПРФ. В марте этого года Игорь Кузякин проводил пикет у офиса компании в Тюмени. Пресс-секретарь «Росводоканала» в Тюмени Ирина Айданова рассказала URA.RU, что предприятие работает в соответствии с законодательством РФ и Тюменской области.

«Наше предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Все вопросы с абонентами регулируются в рамках правого поля», — прокомментировала Ирина Айданова.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды в жилых домах. В компании агентству рассказали, что вся вода соответствует нормативам безопасности, производственный контроль осуществляется круглосуточно.