08 ноября 2023

Тюменцы пожаловались на вонючую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , кран, минеральная вода, одноразовая посуда, вода из крана
В тюменском Росводоканале ответили, что вся вода соответствует нормативам безопасности Фото:

Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды в жилых домах. Об этом тюменцы написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Воду пить невозможно. Последнее время она воняет хлоркой», — написала пользовательница Полина. К ней также присоединились и другие жители, отметив, что в микрорайонах Тарманы и Видный также течет вода плохого качества.

В тюменском Росводоканале рассказали, что вся вода соответствует нормативам безопасности, производственный контроль осуществляется круглосуточно. Концентрация хлора в воде в областной столице безвредна для людей.

«Тюменцы получают воду с концентрацией связанного хлора до 1,2 мг/л (это требования СанПиН). Такое количество безвредно для человека и достаточно для обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то запах хлора улетучится. Хлор или хлорсодержащие продукты широко применяются в водоподготовке во всем мире, особенно в крупных мегаполисах с протяженной и разветвленной сетью, таких как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мадрид и Токио», — добавили в Росводоканале.

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Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды в жилых домах. Об этом тюменцы написали в социальной сети «ВКонтакте». «Воду пить невозможно. Последнее время она воняет хлоркой», — написала пользовательница Полина. К ней также присоединились и другие жители, отметив, что в микрорайонах Тарманы и Видный также течет вода плохого качества. В тюменском Росводоканале рассказали, что вся вода соответствует нормативам безопасности, производственный контроль осуществляется круглосуточно. Концентрация хлора в воде в областной столице безвредна для людей. «Тюменцы получают воду с концентрацией связанного хлора до 1,2 мг/л (это требования СанПиН). Такое количество безвредно для человека и достаточно для обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то запах хлора улетучится. Хлор или хлорсодержащие продукты широко применяются в водоподготовке во всем мире, особенно в крупных мегаполисах с протяженной и разветвленной сетью, таких как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мадрид и Токио», — добавили в Росводоканале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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