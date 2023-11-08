Тюменцы пожаловались на вонючую воду

09 ноября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

В тюменском Росводоканале ответили, что вся вода соответствует нормативам безопасности Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды в жилых домах. Об этом тюменцы написали в социальной сети «ВКонтакте». «Воду пить невозможно. Последнее время она воняет хлоркой», — написала пользовательница Полина. К ней также присоединились и другие жители, отметив, что в микрорайонах Тарманы и Видный также течет вода плохого качества. В тюменском Росводоканале рассказали, что вся вода соответствует нормативам безопасности, производственный контроль осуществляется круглосуточно. Концентрация хлора в воде в областной столице безвредна для людей. «Тюменцы получают воду с концентрацией связанного хлора до 1,2 мг/л (это требования СанПиН). Такое количество безвредно для человека и достаточно для обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то запах хлора улетучится. Хлор или хлорсодержащие продукты широко применяются в водоподготовке во всем мире, особенно в крупных мегаполисах с протяженной и разветвленной сетью, таких как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мадрид и Токио», — добавили в Росводоканале.

Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды в жилых домах. Об этом тюменцы написали в социальной сети «ВКонтакте». «Воду пить невозможно. Последнее время она воняет хлоркой», — написала пользовательница Полина. К ней также присоединились и другие жители, отметив, что в микрорайонах Тарманы и Видный также течет вода плохого качества. В тюменском Росводоканале рассказали, что вся вода соответствует нормативам безопасности, производственный контроль осуществляется круглосуточно. Концентрация хлора в воде в областной столице безвредна для людей. «Тюменцы получают воду с концентрацией связанного хлора до 1,2 мг/л (это требования СанПиН). Такое количество безвредно для человека и достаточно для обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то запах хлора улетучится. Хлор или хлорсодержащие продукты широко применяются в водоподготовке во всем мире, особенно в крупных мегаполисах с протяженной и разветвленной сетью, таких как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мадрид и Токио», — добавили в Росводоканале.