24 ноября 2023

Губернатор Артюхов передал поздравления для мам от сыновей из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поблагодарил ямальских матерей за воспитание героев Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мам с наступающим Днем матери и передал для них видео от сыновей из зоны спецоперации. Соответствующий пост глава округа опубликовал в соцсети.

«Дорогие северянки, ко Дню матери передаем вам теплые поздравления с фронта. Ваши сыновья стали надежной опорой Отечества. Это вы воспитали их настоящими мужчинами, патриотами России. С наступающим праздником!» — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

По мнению главы ЯНАО, именно материнская любовь придает сил бойцам и приближает страну к победе над врагом. Артюхов поблагодарил мам бойцов за воспитание настоящих героев.

Ранее семь северянок получили медали «Материнская слава Ямала» от Артюхова. Награждение было приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мам с наступающим Днем матери и передал для них видео от сыновей из зоны спецоперации. Соответствующий пост глава округа опубликовал в соцсети. «Дорогие северянки, ко Дню матери передаем вам теплые поздравления с фронта. Ваши сыновья стали надежной опорой Отечества. Это вы воспитали их настоящими мужчинами, патриотами России. С наступающим праздником!» — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. По мнению главы ЯНАО, именно материнская любовь придает сил бойцам и приближает страну к победе над врагом. Артюхов поблагодарил мам бойцов за воспитание настоящих героев. Ранее семь северянок получили медали «Материнская слава Ямала» от Артюхова. Награждение было приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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