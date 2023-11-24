Губернатор Артюхов передал поздравления для мам от сыновей из зоны СВО. Видео

25 ноября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Артюхов поблагодарил ямальских матерей за воспитание героев Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мам с наступающим Днем матери и передал для них видео от сыновей из зоны спецоперации. Соответствующий пост глава округа опубликовал в соцсети. «Дорогие северянки, ко Дню матери передаем вам теплые поздравления с фронта. Ваши сыновья стали надежной опорой Отечества. Это вы воспитали их настоящими мужчинами, патриотами России. С наступающим праздником!» — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. По мнению главы ЯНАО, именно материнская любовь придает сил бойцам и приближает страну к победе над врагом. Артюхов поблагодарил мам бойцов за воспитание настоящих героев. Ранее семь северянок получили медали «Материнская слава Ямала» от Артюхова. Награждение было приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мам с наступающим Днем матери и передал для них видео от сыновей из зоны спецоперации. Соответствующий пост глава округа опубликовал в соцсети. «Дорогие северянки, ко Дню матери передаем вам теплые поздравления с фронта. Ваши сыновья стали надежной опорой Отечества. Это вы воспитали их настоящими мужчинами, патриотами России. С наступающим праздником!» — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. По мнению главы ЯНАО, именно материнская любовь придает сил бойцам и приближает страну к победе над врагом. Артюхов поблагодарил мам бойцов за воспитание настоящих героев. Ранее семь северянок получили медали «Материнская слава Ямала» от Артюхова. Награждение было приурочено ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Особо Артюхов отметил женщин, чьи сыновья выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции — это Виктория Шестакова из Надымского района, Ольга Тохма из Приуральского района и Карина Балицкая из Салехарда.