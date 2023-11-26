В Курганской области из-за ОРВИ десятки школьников перешли на удаленное обучение

27 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

На дистанционное обучение перевели пять классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ пять классов школ перевели на дистанционное обучение. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии Шадринска. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ четыре класса школы №2 и один класс школы №8 сейчас учатся в удаленном формате. Карантин в классах не объявлен, образовательный процесс не остановлен. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости. Вопрос на контроле санитарно-противоэпидемической комиссии», — указано в сообщении. Ранее в регионе из-за роста заболеваний ОРВИ частично закрыли 18 школ и пять детских садов. В Куртамышском муниципальном округе школу, где расположен детсад, полностью закрыли на карантин.

В городе Шадринске Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ пять классов школ перевели на дистанционное обучение. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии Шадринска. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ четыре класса школы №2 и один класс школы №8 сейчас учатся в удаленном формате. Карантин в классах не объявлен, образовательный процесс не остановлен. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости. Вопрос на контроле санитарно-противоэпидемической комиссии», — указано в сообщении. Ранее в регионе из-за роста заболеваний ОРВИ частично закрыли 18 школ и пять детских садов. В Куртамышском муниципальном округе школу, где расположен детсад, полностью закрыли на карантин.