26 ноября 2023

В Курганской области из-за ОРВИ десятки школьников перешли на удаленное обучение

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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, класс, стулья, школьный класс, парта, школа, пустой класс, парты
На дистанционное обучение перевели пять классов Фото:

В городе Шадринске Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ пять классов школ перевели на дистанционное обучение. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии Шадринска.

«Из-за роста заболеваемости ОРВИ четыре класса школы №2 и один класс школы №8 сейчас учатся в удаленном формате. Карантин в классах не объявлен, образовательный процесс не остановлен. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости. Вопрос на контроле санитарно-противоэпидемической комиссии», — указано в сообщении.

Ранее в регионе из-за роста заболеваний ОРВИ частично закрыли 18 школ и пять детских садов. В Куртамышском муниципальном округе школу, где расположен детсад, полностью закрыли на карантин.

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В городе Шадринске Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ пять классов школ перевели на дистанционное обучение. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии Шадринска. «Из-за роста заболеваемости ОРВИ четыре класса школы №2 и один класс школы №8 сейчас учатся в удаленном формате. Карантин в классах не объявлен, образовательный процесс не остановлен. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости. Вопрос на контроле санитарно-противоэпидемической комиссии», — указано в сообщении. Ранее в регионе из-за роста заболеваний ОРВИ частично закрыли 18 школ и пять детских садов. В Куртамышском муниципальном округе школу, где расположен детсад, полностью закрыли на карантин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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