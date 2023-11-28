Где в Тюмени построить коттедж. Инфографика

Тюменские риелторы составили топ районов, востребованных для ИЖС

28 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени самыми востребованными для строительства считаются три тракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последние несколько лет среди жителей Тюмени наметился явный тренд: все больше горожан рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской среде и многоквартирным домам. Риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян рассказал URA.RU о самых популярных местах для строительства и о том, какие нюансы нужно учитывать при возведении жилья. Московский тракт Уже несколько лет одним из самых популярных направлений в Тюмени является Московский тракт. Больше всего домов и участков, по мнению Эдуарда Казаряна, продается именно здесь. Но, как считает риелтор, несмотря на то, что в этом районе развита инфраструктура, тракт является достаточно загруженным. Там проходит федеральная трасса, где в час пик наблюдается достаточное скопление машин. Люди готовы мириться с ежедневными пробками, лишь бы жить в этом популярном районе. Старотобольский тракт На втором месте по востребованности — Старотобольский тракт. Как сообщает Эдуард Казарян, ранее это направление не было таким популярным. Но, с приходом крупных застройщиков, тракт имеет все шансы стать одной из топовых локаций для выбора загородного жилья. Тракт, в отличие от Московского, не так загружен. Инфраструктура здесь только начинает развиваться, скоро появятся школы, поликлиники и детские сады. По мнению риелтора, сейчас самое привлекательное время для покупки жилья именно в этом районе, поскольку с активной застройкой в дальнейшем будет только расти цена на участки и дома. Ирбитский тракт Через этот тракт не проходит федеральная трасса. Он, по сути, является самым удаленным среди предыдущих локаций. Здесь же — одна из самых живописных местностей в округе. В отличие от остальных направлений, здесь, по словам Казаряна, меньше всего дач. Территорию поделили между собой крупные застройщики и в основном возводят коттеджные поселки. Районы под ИЖС здесь предлагают «комфорт» и «премиум» класса. Кроме того, скоро здесь появится одни из крупных туристических парков, который стянет центром притяжения гостей и местных жителей. На территории, помимо коттеджных поселков, началось возведение и многоквартирных домов, что в свою очередь добавляет привлекательности у разной аудитории населения. Тенденции в строительстве По мнению риелтора Эдуарда Казаряна, сейчас горожанам не столь важна удаленность их будущего жилья от города. Если раньше люди приобретали дома не дальше 3-4 километров, то теперь допустимым считается и расстояние в 30. Сегодня все чаще тюменцы отдают предпочтение одноэтажным домам площадью не более 120-150 кв. м. По словам специалиста, большие коттеджи площадью 300 и выше квадратов остались давно в прошлом и, как правило, на вторичном рынке годами стоят на продажу. Высота потолков — минимум 3 метра. Для горожан важно наличие просторной (от 30 кв.м) кухни-гостиной и спальни, больше, чем в городской квартире (от 14 кв. м.). Собственный гараж также является приоритетным при строительстве жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последние несколько лет среди жителей Тюмени наметился явный тренд: все больше горожан рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской среде и многоквартирным домам. Риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян рассказал URA.RU о самых популярных местах для строительства и о том, какие нюансы нужно учитывать при возведении жилья. Московский тракт Уже несколько лет одним из самых популярных направлений в Тюмени является Московский тракт. Больше всего домов и участков, по мнению Эдуарда Казаряна, продается именно здесь. Но, как считает риелтор, несмотря на то, что в этом районе развита инфраструктура, тракт является достаточно загруженным. Там проходит федеральная трасса, где в час пик наблюдается достаточное скопление машин. Люди готовы мириться с ежедневными пробками, лишь бы жить в этом популярном районе. Старотобольский тракт На втором месте по востребованности — Старотобольский тракт. Как сообщает Эдуард Казарян, ранее это направление не было таким популярным. Но, с приходом крупных застройщиков, тракт имеет все шансы стать одной из топовых локаций для выбора загородного жилья. Тракт, в отличие от Московского, не так загружен. Инфраструктура здесь только начинает развиваться, скоро появятся школы, поликлиники и детские сады. По мнению риелтора, сейчас самое привлекательное время для покупки жилья именно в этом районе, поскольку с активной застройкой в дальнейшем будет только расти цена на участки и дома. Ирбитский тракт Через этот тракт не проходит федеральная трасса. Он, по сути, является самым удаленным среди предыдущих локаций. Здесь же — одна из самых живописных местностей в округе. В отличие от остальных направлений, здесь, по словам Казаряна, меньше всего дач. Территорию поделили между собой крупные застройщики и в основном возводят коттеджные поселки. Районы под ИЖС здесь предлагают «комфорт» и «премиум» класса. Кроме того, скоро здесь появится одни из крупных туристических парков, который стянет центром притяжения гостей и местных жителей. На территории, помимо коттеджных поселков, началось возведение и многоквартирных домов, что в свою очередь добавляет привлекательности у разной аудитории населения. Тенденции в строительстве По мнению риелтора Эдуарда Казаряна, сейчас горожанам не столь важна удаленность их будущего жилья от города. Если раньше люди приобретали дома не дальше 3-4 километров, то теперь допустимым считается и расстояние в 30. Сегодня все чаще тюменцы отдают предпочтение одноэтажным домам площадью не более 120-150 кв. м. По словам специалиста, большие коттеджи площадью 300 и выше квадратов остались давно в прошлом и, как правило, на вторичном рынке годами стоят на продажу. Высота потолков — минимум 3 метра. Для горожан важно наличие просторной (от 30 кв.м) кухни-гостиной и спальни, больше, чем в городской квартире (от 14 кв. м.). Собственный гараж также является приоритетным при строительстве жилья.