Погода в Тюмени станет опасной

На дорогах Тюмени 30 ноября ожидается гололед, а на деревьях и проводах будет откладываться изморозь. Такую погоду синоптики характеризуют как потенциально опасную. Сводка опубликована на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 20:00 30 ноября. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении метеорологов.
Помимо гололеда тюменцев ждут изморозевые отложения, а с вечера 29 ноября и до 10:00 следующего дня местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем 30 ноября составит -5 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не ожидается.
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