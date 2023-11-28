Погода в Тюмени станет опасной

В Тюмени 30 ноября ожидается потенциально опасная погода

29 ноября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Тюменцев предупреждают об опасности из-за гололеда на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дорогах Тюмени 30 ноября ожидается гололед, а на деревьях и проводах будет откладываться изморозь. Такую погоду синоптики характеризуют как потенциально опасную. Сводка опубликована на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 20:00 30 ноября. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении метеорологов. Помимо гололеда тюменцев ждут изморозевые отложения, а с вечера 29 ноября и до 10:00 следующего дня местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем 30 ноября составит -5 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не ожидается.

На дорогах Тюмени 30 ноября ожидается гололед, а на деревьях и проводах будет откладываться изморозь. Такую погоду синоптики характеризуют как потенциально опасную. Сводка опубликована на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 20:00 30 ноября. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении метеорологов. Помимо гололеда тюменцев ждут изморозевые отложения, а с вечера 29 ноября и до 10:00 следующего дня местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем 30 ноября составит -5 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не ожидается.