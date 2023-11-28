28 ноября 2023

Погода в Тюмени станет опасной

В Тюмени 30 ноября ожидается потенциально опасная погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Тюменцев предупреждают об опасности из-за гололеда на дорогах Фото:

На дорогах Тюмени 30 ноября ожидается гололед, а на деревьях и проводах будет откладываться изморозь. Такую погоду синоптики характеризуют как потенциально опасную. Сводка опубликована на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 20:00 30 ноября. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении метеорологов.

Помимо гололеда тюменцев ждут изморозевые отложения, а с вечера 29 ноября и до 10:00 следующего дня местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем 30 ноября составит -5 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не ожидается.

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На дорогах Тюмени 30 ноября ожидается гололед, а на деревьях и проводах будет откладываться изморозь. Такую погоду синоптики характеризуют как потенциально опасную. Сводка опубликована на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 20:00 30 ноября. Гололедица на дорогах», — говорится в сообщении метеорологов. Помимо гололеда тюменцев ждут изморозевые отложения, а с вечера 29 ноября и до 10:00 следующего дня местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха днем 30 ноября составит -5 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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