Полпред Якушев тремя цифрами объяснил значимость Урала для России. Фото

30 ноября 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев выступил перед студентами второй раз за неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральские регионы играют ключевую роль в развитии России, обозначил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выступая перед студентами на площадке общества «Знание». Особое внимание он обратил на три показателя. Первый — численность населения: 12,3 млн человек («Мы не такие густонаселенные»). Второй — производство промышленной продукции: 20% от объема всей страны. «Запомните эти цифры. Население — всего 8,4% (от населения РФ — прим. ред.), а промышленной продукции — 20%. Нагрузка на каждого человека, если мы разделим в рублях, сколько производится промышленной продукции, мы занимаем сегодня первое место в стране», — подчеркнул полпред. А на Ямале и в Югре добывают 90% российского газа, в Югре и Тюменской области — 55% нефти, причем эти регионы перестали быть сугубо сырьевыми, развиваются в переработке, отметил Якушев. Свои слова полпред подкрепил наглядной статистикой Скриншот видеотрансляции Третий показатель значимости: регионы УрФО формируют 30% дохода федерального бюджета. «В принципе, трех этих цифр достаточно, чтобы сказать сегодня, что и себя представляет УрФО с его экономической мощью», — сказал полпред. Также он отметил, что, если раньше, в советские годы и 1990-е, все говорили про развитие экономики, то сейчас — про увеличение качества жизни, городской среды. Из представленной Якушевым статистики следует, что все уральские столицы — Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск — в этом направлении улучшаются. «Но и другие города на территории УрФО поворачиваются лицом к людям», — добавил Якушев, упомянув, конечно, нацпроекты. Описывая молодежи привлекательность Урала, полпред напомнил, что в 2022—2023 годах построены 54 школы и 38 детсадов, действуют 88 вузов, 209,8 тысячи семей — многодетные. Кстати, в 2023 году программами льготной ипотеки воспользовались 25,47 тысячи молодых семей, семейной ипотеки — 4,75 тысячи, IT-ипотеки — 340 семей. Кроме того, в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО хорошо помогают с жильем вчерашним студентам, которые приезжают в села работать врачами и учителями. «Санкции в разгаре, на нас давят со всех сторон, все ожидают, что мы прекратим строить, прекратить развиваться, не будем заниматься нашей молодежью, вкладываться в образование. Но цифры говорят об обратном: мы устояли против санкций. Мы уже адаптировались, нас ничем не запугать», — констатировал Якушев. Его лекция прошла в рамках акции «Достижения России». Топовые чиновники и общественники, ученые, деятели культуры и спорта проведут 1500 таких лекций по всей стране. Для Якушева это, кстати, уже второе такое выступление за неделю. 24 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ он показывал студентам уральские стенды и устраивал экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР). Скриншот видеотрансляции Скриншот видеотрансляции Скриншот видеотрансляции Скриншот видеотрансляции Скриншот видеотрансляции Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральские регионы играют ключевую роль в развитии России, обозначил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выступая перед студентами на площадке общества «Знание». Особое внимание он обратил на три показателя. Первый — численность населения: 12,3 млн человек («Мы не такие густонаселенные»). Второй — производство промышленной продукции: 20% от объема всей страны. «Запомните эти цифры. Население — всего 8,4% (от населения РФ — прим. ред.), а промышленной продукции — 20%. Нагрузка на каждого человека, если мы разделим в рублях, сколько производится промышленной продукции, мы занимаем сегодня первое место в стране», — подчеркнул полпред. А на Ямале и в Югре добывают 90% российского газа, в Югре и Тюменской области — 55% нефти, причем эти регионы перестали быть сугубо сырьевыми, развиваются в переработке, отметил Якушев. Третий показатель значимости: регионы УрФО формируют 30% дохода федерального бюджета. «В принципе, трех этих цифр достаточно, чтобы сказать сегодня, что и себя представляет УрФО с его экономической мощью», — сказал полпред. Также он отметил, что, если раньше, в советские годы и 1990-е, все говорили про развитие экономики, то сейчас — про увеличение качества жизни, городской среды. Из представленной Якушевым статистики следует, что все уральские столицы — Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск — в этом направлении улучшаются. «Но и другие города на территории УрФО поворачиваются лицом к людям», — добавил Якушев, упомянув, конечно, нацпроекты. Описывая молодежи привлекательность Урала, полпред напомнил, что в 2022—2023 годах построены 54 школы и 38 детсадов, действуют 88 вузов, 209,8 тысячи семей — многодетные. Кстати, в 2023 году программами льготной ипотеки воспользовались 25,47 тысячи молодых семей, семейной ипотеки — 4,75 тысячи, IT-ипотеки — 340 семей. Кроме того, в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО хорошо помогают с жильем вчерашним студентам, которые приезжают в села работать врачами и учителями. «Санкции в разгаре, на нас давят со всех сторон, все ожидают, что мы прекратим строить, прекратить развиваться, не будем заниматься нашей молодежью, вкладываться в образование. Но цифры говорят об обратном: мы устояли против санкций. Мы уже адаптировались, нас ничем не запугать», — констатировал Якушев. Его лекция прошла в рамках акции «Достижения России». Топовые чиновники и общественники, ученые, деятели культуры и спорта проведут 1500 таких лекций по всей стране. Для Якушева это, кстати, уже второе такое выступление за неделю. 24 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ он показывал студентам уральские стенды и устраивал экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР).