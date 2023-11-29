29 ноября 2023

В Шадринске покажут премьеру пьесы американца, который любит русскую литературу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория "Пишем пьесы" на театральной площадке Ельцин Центра. Екатеринбург
В Шадринском драмтеатре покажут детективный спектакль по пьесе американского писателя Фото:

В драмтеатре Шадринка (Курганская область) 1 декабря состоится премьерный показ спектакля американского драматурга Дона Нигро, который любит русскую литературу. Представление называется «Поместье ворона» и рассказывает о детективной истории, окруженной мистикой и интригами. Об этом сообщается на сайте Шадринского драмтеатра.

«В Шадринском драмтеатре 1 декабря состоится премьера. Зрителям покажут детективный спектакль по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро „Поместье ворона“. Ряд его пьес посвящены русским поэтам и писателям, х творчеству: „Гоголь“, „Пушкин“, „Онегин и Татьяна в Одессе“, „Достоевский“, „Мандельштам“ и другие», — говорится в афиши на сайте драмтеатра. Повторно спектакль покажут 2 и 9 декабря.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В драмтеатре Шадринка (Курганская область) 1 декабря состоится премьерный показ спектакля американского драматурга Дона Нигро, который любит русскую литературу. Представление называется «Поместье ворона» и рассказывает о детективной истории, окруженной мистикой и интригами. Об этом сообщается на сайте Шадринского драмтеатра. «В Шадринском драмтеатре 1 декабря состоится премьера. Зрителям покажут детективный спектакль по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро „Поместье ворона“. Ряд его пьес посвящены русским поэтам и писателям, х творчеству: „Гоголь“, „Пушкин“, „Онегин и Татьяна в Одессе“, „Достоевский“, „Мандельштам“ и другие», — говорится в афиши на сайте драмтеатра. Повторно спектакль покажут 2 и 9 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...