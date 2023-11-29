В драмтеатре Шадринка (Курганская область) 1 декабря состоится премьерный показ спектакля американского драматурга Дона Нигро, который любит русскую литературу. Представление называется «Поместье ворона» и рассказывает о детективной истории, окруженной мистикой и интригами. Об этом сообщается на сайте Шадринского драмтеатра.
«В Шадринском драмтеатре 1 декабря состоится премьера. Зрителям покажут детективный спектакль по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро „Поместье ворона“. Ряд его пьес посвящены русским поэтам и писателям, х творчеству: „Гоголь“, „Пушкин“, „Онегин и Татьяна в Одессе“, „Достоевский“, „Мандельштам“ и другие», — говорится в афиши на сайте драмтеатра. Повторно спектакль покажут 2 и 9 декабря.
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