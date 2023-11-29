Сотрудников Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО ждет сокращение

В ЯНАО проведут оптимизацию туристического агентства правительства

30 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Штатную численность правительственного агентства по туризму сократят Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 1 декабря в «Агентстве по развитию регионального туризма» Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшают штатную численность. Постановление подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. «В связи с продолжительной вакантностью штатных единиц проектом предполагается сократить три ставки для оптимизации деятельности „Агентства по развитию регионального туризма“», — комментируют постановление в пресс-службе губернатора ЯНАО. «Агентство по развитию регионального туризма» — государственное бюджетное учреждение. С 2006 года занимается созданием благоприятных условий для развития отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники агентства проводят презентации, экскурсии, фестивали.

С 1 декабря в «Агентстве по развитию регионального туризма» Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшают штатную численность. Постановление подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. «В связи с продолжительной вакантностью штатных единиц проектом предполагается сократить три ставки для оптимизации деятельности „Агентства по развитию регионального туризма“», — комментируют постановление в пресс-службе губернатора ЯНАО. «Агентство по развитию регионального туризма» — государственное бюджетное учреждение. С 2006 года занимается созданием благоприятных условий для развития отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники агентства проводят презентации, экскурсии, фестивали.