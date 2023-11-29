29 ноября 2023

Сотрудников Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО ждет сокращение

В ЯНАО проведут оптимизацию туристического агентства правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, пеший туризм, турист на скале, панорама гор
Штатную численность правительственного агентства по туризму сократят Фото:

С 1 декабря в «Агентстве по развитию регионального туризма» Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшают штатную численность. Постановление подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов.

«В связи с продолжительной вакантностью штатных единиц проектом предполагается сократить три ставки для оптимизации деятельности „Агентства по развитию регионального туризма“», — комментируют постановление в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Агентство по развитию регионального туризма» — государственное бюджетное учреждение. С 2006 года занимается созданием благоприятных условий для развития отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники агентства проводят презентации, экскурсии, фестивали.

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С 1 декабря в «Агентстве по развитию регионального туризма» Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшают штатную численность. Постановление подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. «В связи с продолжительной вакантностью штатных единиц проектом предполагается сократить три ставки для оптимизации деятельности „Агентства по развитию регионального туризма“», — комментируют постановление в пресс-службе губернатора ЯНАО. «Агентство по развитию регионального туризма» — государственное бюджетное учреждение. С 2006 года занимается созданием благоприятных условий для развития отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники агентства проводят презентации, экскурсии, фестивали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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