В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.
Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно).
Алексей Романов передал орден Мужества родителям лейтенанта Барышникова
В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно).