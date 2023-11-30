30 ноября 2023

Мэр из ЯНАО вручил семье офицера орден Мужества. Фото

Мэр Ноябрьска Романов передал семье погибшего лейтенанта орден Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Орден Мужества лейтенанта Барышникова был передан родителям героя Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно).

Алексей Романов передал орден Мужества родителям лейтенанта Барышникова
Алексей Романов передал орден Мужества родителям лейтенанта Барышникова
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...