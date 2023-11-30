Мэр из ЯНАО вручил семье офицера орден Мужества. Фото

Мэр Ноябрьска Романов передал семье погибшего лейтенанта орден Мужества

01 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Орден Мужества лейтенанта Барышникова был передан родителям героя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно). Алексей Романов передал орден Мужества родителям лейтенанта Барышникова Фото: telegram-канал «Ноябрьск. Официально» — https://t.me/noyabrskadmin/8021

В Ноябрьске (ЯНАО) глава города Алексей Романов передал родителям лейтенанта Богдана Барышникова орден Мужества, которым тот был награжден посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Алексей Романов вручил родителям погибшего героя специальной военной операции орден Мужества. Торжественная церемония прошла сегодня в шестой школе, где учился в кадетском классе гвардии лейтенант Богдан Барышников», — сообщает пресс-служба мэрии Ноябрьска в официальном telegram-канале. Барышников отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года, за успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За Отвагу». Через полгода он погиб. Указом президента РФ Владимира Путина в июле Барышников был награжден орденом Мужества (посмертно).