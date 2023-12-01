Тюменским волонтерам заплатят за ранения во время рытья окопов

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Полигон Тввику. Тюмень , армия, военные, окопы, окоп, военнослужащие, солдат, служба в армии, мобилизованные, рытье окопов
Новое условие охватывает случаи, когда тюменцы помогают оборудовать укрытия Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

Власти Тюменской области внесли изменение в постановление о выплатах волонтерам и чиновникам, получившим ранения или погибшим в ходе выполнения задач на новых территориях РФ. Теперь деньги будут положены и за ЧП, произошедшие во время фортификационного оборудования рубежей. Информация представлена на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов.

«Внести изменения в постановление о единовременной выплате волонтерам и лицам, участвовавшим в выполнении задач на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. По всему тексту после слов „в том числе по восстановлению вооружения, военной и спецтехники“ дополнить словами „фортификационному оборудованию рубежей и позиций“», — говорится в поправках к документу.

Речь про выплату, которая положена волонтерам, государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам иных организаций, если во время работы на вышеназванных территориях они получат ранения или увечья. В случае смерти деньги получают их семьи. Выплаты составляют 3 000 000 и 5 000 000 рублей, в зависимости от ситуации.

Теперь средства будут выделять, если несчастье с человеком произошло во время фортификационного оборудования рубежей и позиций. Другими словами — рытья окопов, оборудования укрытий для техники и личного состава, наблюдательных и командно-наблюдательных пунктов, обустройства траншей.

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Власти Тюменской области внесли изменение в постановление о выплатах волонтерам и чиновникам, получившим ранения или погибшим в ходе выполнения задач на новых территориях РФ. Теперь деньги будут положены и за ЧП, произошедшие во время фортификационного оборудования рубежей. Информация представлена на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов. «Внести изменения в постановление о единовременной выплате волонтерам и лицам, участвовавшим в выполнении задач на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. По всему тексту после слов „в том числе по восстановлению вооружения, военной и спецтехники“ дополнить словами „фортификационному оборудованию рубежей и позиций“», — говорится в поправках к документу. Речь про выплату, которая положена волонтерам, государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам иных организаций, если во время работы на вышеназванных территориях они получат ранения или увечья. В случае смерти деньги получают их семьи. Выплаты составляют 3 000 000 и 5 000 000 рублей, в зависимости от ситуации. Теперь средства будут выделять, если несчастье с человеком произошло во время фортификационного оборудования рубежей и позиций. Другими словами — рытья окопов, оборудования укрытий для техники и личного состава, наблюдательных и командно-наблюдательных пунктов, обустройства траншей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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