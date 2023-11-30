Мэрия Кургана предупредила о закрытии движения в центре города. Карта

Мэрия Кургана ограничит движение в центре города

01 декабря 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Запрет на движение введут из-за проведения работ на сетях водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана предупредила водителей о закрытии движения автотранспорта в центре города по улице Советская на участке от улицы 1-Заводская до Савельева. Распоряжение об этом появилось на сайте муниципалитета. «В целях работ по устранению аварийных работ сетей водопровода: разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Советская на участке от улицы 1-Заводская до улицы Савельева», — указано на сайте мэрии. Движение будет закрыто с 9:00 утра 2 декабря до 21:00 15 декабря. Также сообщается что контроль за выполнением данного постановления возложен на директора департамента развития городского хозяйства мэрии Андрея Плешкова. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Сообщалось, что запрет введут из-за проведения новогодней ярмарки. Он будет действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Мэрия Кургана закроет движение по улице Советская скрин: Яндекс-карты

Администрация Кургана предупредила водителей о закрытии движения автотранспорта в центре города по улице Советская на участке от улицы 1-Заводская до Савельева. Распоряжение об этом появилось на сайте муниципалитета. «В целях работ по устранению аварийных работ сетей водопровода: разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Советская на участке от улицы 1-Заводская до улицы Савельева», — указано на сайте мэрии. Движение будет закрыто с 9:00 утра 2 декабря до 21:00 15 декабря. Также сообщается что контроль за выполнением данного постановления возложен на директора департамента развития городского хозяйства мэрии Андрея Плешкова. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Сообщалось, что запрет введут из-за проведения новогодней ярмарки. Он будет действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.