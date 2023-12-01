Тюменские пожарные спасли от гибели женщину и ребенка. Фото

02 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС эвакуировали женщину и ребенка через окно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка во время пожара в доме, эвакуировав их через окно чердачного помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства региона. «Огнебоцы знали, что в доме могут находиться люди, поэтому незамедлительно приступили к их поиску. При помощи трехколенной лестницы начальник караула 81 ПСЧ Данил Синицин и его коллеги Владимир Покрышкин, Сергей Леушин, Владимир Безгодов и Николай Канников через окно мансардного этажа эвакуировали мать и ее восьмилетнего сына. И женщина, и ребенок отделались лишь испугом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщение о пожаре в частном доме по улице Карла Либкнехта поступило 2 декабря утром. Его общая площадь составила 25 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава.

В Ялуторовске (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка во время пожара в доме, эвакуировав их через окно чердачного помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства региона. «Огнебоцы знали, что в доме могут находиться люди, поэтому незамедлительно приступили к их поиску. При помощи трехколенной лестницы начальник караула 81 ПСЧ Данил Синицин и его коллеги Владимир Покрышкин, Сергей Леушин, Владимир Безгодов и Николай Канников через окно мансардного этажа эвакуировали мать и ее восьмилетнего сына. И женщина, и ребенок отделались лишь испугом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщение о пожаре в частном доме по улице Карла Либкнехта поступило 2 декабря утром. Его общая площадь составила 25 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава.