01 декабря 2023

Тюменские пожарные спасли от гибели женщину и ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Сотрудники МЧС эвакуировали женщину и ребенка через окно Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка во время пожара в доме, эвакуировав их через окно чердачного помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства региона.

«Огнебоцы знали, что в доме могут находиться люди, поэтому незамедлительно приступили к их поиску. При помощи трехколенной лестницы начальник караула 81 ПСЧ Данил Синицин и его коллеги Владимир Покрышкин, Сергей Леушин, Владимир Безгодов и Николай Канников через окно мансардного этажа эвакуировали мать и ее восьмилетнего сына. И женщина, и ребенок отделались лишь испугом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Карла Либкнехта поступило 2 декабря утром. Его общая площадь составила 25 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава.

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В Ялуторовске (Тюменская область) сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка во время пожара в доме, эвакуировав их через окно чердачного помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства региона. «Огнебоцы знали, что в доме могут находиться люди, поэтому незамедлительно приступили к их поиску. При помощи трехколенной лестницы начальник караула 81 ПСЧ Данил Синицин и его коллеги Владимир Покрышкин, Сергей Леушин, Владимир Безгодов и Николай Канников через окно мансардного этажа эвакуировали мать и ее восьмилетнего сына. И женщина, и ребенок отделались лишь испугом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщение о пожаре в частном доме по улице Карла Либкнехта поступило 2 декабря утром. Его общая площадь составила 25 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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