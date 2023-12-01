01 декабря 2023

В Тюмени арестовали мужчину, который в порыве гнева убил своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчину будут судить за убийство знакомого Фото:

В Тюмени арестовали 36-летнего мужчину, который убил своего знакомого в порыве гнева. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«По ходатайству следователя следственного <…> арестован ранее судимый 36-летний житель Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Компания из четырех человек 25 ноября распивала алкоголь в общежитии, которое находится на улице Республики. Во время застолья между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый нанес знакомому множественные удары в область головы и тела. Через некоторое время тот скончался от полученных травм умер.

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В Тюмени арестовали 36-летнего мужчину, который убил своего знакомого в порыве гнева. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «По ходатайству следователя следственного <…> арестован ранее судимый 36-летний житель Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Компания из четырех человек 25 ноября распивала алкоголь в общежитии, которое находится на улице Республики. Во время застолья между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый нанес знакомому множественные удары в область головы и тела. Через некоторое время тот скончался от полученных травм умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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