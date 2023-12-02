ГИБДД просит тюменских водителей снизить скорость

Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей снизить скорость из-за сложных погодных условий. В ведомстве сообщили, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах.
«В сложных погодных условиях Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям быть особенно внимательными на дорогах, сбавить скорость. Автоинспекторы нацелены на оказание помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию», — сообщается в telegram-канале ведомства. Данные меры помогут сотрудникам ГИБДД обеспечить безопасность на дорогах.
Сильные снегопады обрушатся на регион 3 и 4 декабря. В Тюмени на борьбу со стихией выведено 507 единиц техники. Уборка ведется во всех районах города.
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