02 декабря 2023
01 декабря 2023

ГИБДД просит тюменских водителей снизить скорость

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, автомобили, снег, зима, трасса, дорога
Сложные погодные условия создают для водителей опасность на дорогах Фото:

Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей снизить скорость из-за сложных погодных условий. В ведомстве сообщили, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах.

«В сложных погодных условиях Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям быть особенно внимательными на дорогах, сбавить скорость. Автоинспекторы нацелены на оказание помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию», — сообщается в telegram-канале ведомства. Данные меры помогут сотрудникам ГИБДД обеспечить безопасность на дорогах.

Сильные снегопады обрушатся на регион 3 и 4 декабря. В Тюмени на борьбу со стихией выведено 507 единиц техники. Уборка ведется во всех районах города.

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Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей снизить скорость из-за сложных погодных условий. В ведомстве сообщили, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах. «В сложных погодных условиях Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям быть особенно внимательными на дорогах, сбавить скорость. Автоинспекторы нацелены на оказание помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию», — сообщается в telegram-канале ведомства. Данные меры помогут сотрудникам ГИБДД обеспечить безопасность на дорогах. Сильные снегопады обрушатся на регион 3 и 4 декабря. В Тюмени на борьбу со стихией выведено 507 единиц техники. Уборка ведется во всех районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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