05 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль расследование избиения мигрантами жителя ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием избиения мигрантами жителя ЯНАО Фото:

В ЯНАО следователи, по поручению председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, забрали дело об избиении жителя Ямала гражданами республики Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета России в официальном telegram-канале.

Происшествие было в сентябре, трое граждан республики Таджикистан избили жителя ЯНАО, нанеся тяжкий вред здоровью. Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из нападавших. Не согласная с ходом расследования дела жена пострадавшего обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

В пресс-службе полиции и окружного следственного комитета оперативно комментарий получить не удалось. Корреспонденту агентства обещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин поручил создать в ЯНАО подразделение по расследованию преступлений с участием мигрантов. Приезжие граждане активно участвуют в делах, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, а также в преступлениях против половой неприкосновенности и других.

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В ЯНАО следователи, по поручению председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, забрали дело об избиении жителя Ямала гражданами республики Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета России в официальном telegram-канале. Происшествие было в сентябре, трое граждан республики Таджикистан избили жителя ЯНАО, нанеся тяжкий вред здоровью. Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из нападавших. Не согласная с ходом расследования дела жена пострадавшего обратилась в приемную Бастрыкина с просьбой разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. В пресс-службе полиции и окружного следственного комитета оперативно комментарий получить не удалось. Корреспонденту агентства обещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин поручил создать в ЯНАО подразделение по расследованию преступлений с участием мигрантов. Приезжие граждане активно участвуют в делах, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, а также в преступлениях против половой неприкосновенности и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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