Тюменским топ-единороссам не удастся попасть на Всероссийский съезд партии

06 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Тюменцам урезали квоты на участников федерального съезда «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Части тюменских топ-единороссов не удастся поехать на Всероссийский съезд партии. Все из-за того, что в этом году ЕР, пытаясь сэкономить, сократила количество участников примерно до 900 человек. От Тюмени в этом году поедут семь человек, а на прошлом съезде регион представляли 10 партийцев. Делегатов от Тюменской области избрали на очередной конференции реготделения партии. «Делегатами были избраны: губернатор Тюменской области Александр Моор, депутат Госдумы Иван Квитка, руководитель исполкома регионального отделения „Единой России“ Ольга Швецова, депутат Госдумы Эрнест Валеев, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук», — сказано в решении партии. «За бортом» Всероссийского съезда в этом году остались несколько депутатов Тюменской облдумы и руководителей первичных отделений. «В этом году на федеральный съезд не попадут депутаты облдумы Алексей Салмин, Эдуард Омаров и Роман Чуйко, которые участвовали в прошлом съезде. Не поедут еще несколько руководителей первичек», — сообщают источники URA.RU. На съезде ЕР пройдет ротация членов генсовета партии. От Тюмени в генсовет входят только Иван Квитка и Ольга Швецова. Оба сохранят там места. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Части тюменских топ-единороссов не удастся поехать на Всероссийский съезд партии. Все из-за того, что в этом году ЕР, пытаясь сэкономить, сократила количество участников примерно до 900 человек. От Тюмени в этом году поедут семь человек, а на прошлом съезде регион представляли 10 партийцев. Делегатов от Тюменской области избрали на очередной конференции реготделения партии. «Делегатами были избраны: губернатор Тюменской области Александр Моор, депутат Госдумы Иван Квитка, руководитель исполкома регионального отделения „Единой России“ Ольга Швецова, депутат Госдумы Эрнест Валеев, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук», — сказано в решении партии. «За бортом» Всероссийского съезда в этом году остались несколько депутатов Тюменской облдумы и руководителей первичных отделений. «В этом году на федеральный съезд не попадут депутаты облдумы Алексей Салмин, Эдуард Омаров и Роман Чуйко, которые участвовали в прошлом съезде. Не поедут еще несколько руководителей первичек», — сообщают источники URA.RU. На съезде ЕР пройдет ротация членов генсовета партии. От Тюмени в генсовет входят только Иван Квитка и Ольга Швецова. Оба сохранят там места.