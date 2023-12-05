Компания тюменских властей отметила праздник с певицей из Украины

На дне рождения птицефабрики «Боровская» в Тюмени выступила Таисия Повалий

На сцене филармонии выступили несколько известных исполнителей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На вечеринке, которую в Тюменской филармонии устроила птицефабрика «Боровская», на 99,9% принадлежащая правительству Тюменской области, выступила украинская певица Таисия Повалий. Об этом стало известно из фан-аккаунта певицы в соцсетях. Праздник прошел в честь 60-летия предприятия.

«28 ноября в Тюменской филармонии состоялось торжественное мероприятие в честь 60-летия АО „Птицефабрика ‚Боровская‘“. Горячие аплодисменты Таисии Повалий!» — сказано в публикации фан-аккаунта певицы в одной из социальных сетей, где на видео запечатлено выступление Повалий в Тюмени.

Как говорится в открытых источниках, Таисия Повалий родилась в Киевской области, ранее имела звание «Народной артистки Украины», входила в состав Верховной рады и около полугода была советницей бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году ушла из политики, была лишена статуса «Народной артистки», а в 2022 году высказалась в поддержку СВО. Внесена в санкционный список Украины.

На птицефабрике «Боровская» URA.RU подтвердили, что 28 ноября в филармонии прошло празднования юбилея предприятия. В программе были выступления звезд эстрады, однако имена исполнителей в компании не назвали.

Как стало известно агентству от источника среди участников концерта, на сцену филармонии также вышли певец Игорь Демарин, актриса и ведущая Анна Шитилова, исполнительница Ольга Кормухина. Как писало URA.RU, праздник обошелся предприятию в миллионы рублей.