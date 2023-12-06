Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил полученные ранее государственные награды. Церемония прошла накануне Дня образования ЯНАО в Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора.
«Звание „Почетный гражданин ЯНАО“ присвоено заслуженному врачу РФ Владимиру Бродскому. Медалью „За вклад в развитие Ямала“ награжден директор аэропорта Тарко-Сале Игорь Горяев, медалью „За гражданскую инициативу“ отмечен директор ООО „Пурпестройконтроль“ Александр Карпов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Игорь Варвянский и Владимир Савинов получили звание «Заслуженный строитель ЯНАО», Эмма Денисова и Людмила Здоровань удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения ЯНАО», Виталий Климов получил звание «Заслуженный оленевод ЯНАО», «Заслуженным работником связи и информации» стала Ольга Соколова. Знаки отличия «Почетный наставник» вручены Владимиру Пастушенко и Татьяне Томановой, знак «За достижения в области охраны окружающей среды» получил Александр Соколов.
Ямальцам были вручены государственные награды, указы о награждении которыми были ранее подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них Александр Сэротэтто, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Валентина Исюк, получившая «Медаль Луки Крымского». Были вручены 10 знаков и удостоверений к почетным званиям Российской Федерации и благодарность президента.
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