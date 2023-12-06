Тюменского перевозчика потребовали оштрафовать на 16 млн рублей за срыв рейсов

07 декабря 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Однако суд оштрафовал перевозчика на 72 тысячи рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени «Управление автомобильных дорог» потребовало оштрафовать перевозчика «РеТИз» за срыв рейсов на 16 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Управление обратилось в суд с очередным заявлением о взыскании с перевозчика штрафных санкций в размере 16 051 945,97 рублей в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, выразившемся в 222 нарушениях условий контракта „Срыв рейса“, допущенных в июле 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Суд удовлетворил требования управления и оштрафовал перевозчика на 72 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени общественный транспорт из-за снега и пробок вынужден отставать от расписания. Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа.

В Тюмени «Управление автомобильных дорог» потребовало оштрафовать перевозчика «РеТИз» за срыв рейсов на 16 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Управление обратилось в суд с очередным заявлением о взыскании с перевозчика штрафных санкций в размере 16 051 945,97 рублей в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, выразившемся в 222 нарушениях условий контракта „Срыв рейса“, допущенных в июле 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Суд удовлетворил требования управления и оштрафовал перевозчика на 72 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени общественный транспорт из-за снега и пробок вынужден отставать от расписания. Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа.