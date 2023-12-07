07 декабря 2023

В Тюмени спасателям запретили использовать технику Apple из-за шпионов США

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС не могут применять продукцию Apple для ведения переговоров Фото:

Тюменским спасателям запретили использовать технику Apple и приносить продукцию бренда на работу из-за американских спецслужб. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«1 июня 2023 г. на официальном сайте ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ было опубликовано информационное сообщение о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, проведенной использованием мобильных устройств производства компании „Apple Inc.“. На основании вышеуказанного сообщения, личному составу МЧС России было рекомендовано не использовать в служебной деятельности устройства компании „Apple Inc.“», — сообщили агентству в МЧС.

Сотрудники не могут применять продукцию американской компании для ведения переговоров, а также обработки, хранения и передачи информации. Помимо этого, им нельзя проносить продукцию Apple в административные здания территориальных органов и организаций МЧС.

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Тюменским спасателям запретили использовать технику Apple и приносить продукцию бренда на работу из-за американских спецслужб. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону. «1 июня 2023 г. на официальном сайте ФСБ России в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ было опубликовано информационное сообщение о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, проведенной использованием мобильных устройств производства компании „Apple Inc.“. На основании вышеуказанного сообщения, личному составу МЧС России было рекомендовано не использовать в служебной деятельности устройства компании „Apple Inc.“», — сообщили агентству в МЧС. Сотрудники не могут применять продукцию американской компании для ведения переговоров, а также обработки, хранения и передачи информации. Помимо этого, им нельзя проносить продукцию Apple в административные здания территориальных органов и организаций МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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