В Тюмени Леонид Слуцкий опоздал на встречу со студентами и заговорил на французском. Видео

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретился со студентами ТюмГУ

08 декабря 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий приехал в Тюмень на два дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, 8 декабря работающий в Тюмени, на 40 минут опоздал на встречу со студентами ТюмГУ, где должен был читать молодежи лекцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Прибыв на место, политик продемонстрировал свое знание французского языка. «На встрече в ТюмГУ студентам пришлось ждать Слуцкого порядка 40 минут. В аудитории собралось около 100 человек. Политик приехал, чтобы пообщаться с молодежью и прочитать им лекцию о международной политике и роли России на мировой арене», — рассказал журналист URA.RU, находящийся на месте событий. Во время беседы один из студентов, приехавший из Бенина, задал Слуцкому вопрос о развитии отношений между Россией и его родной страной. На него политик ответил на французском языке. Он заявил, что африканский вектор является ключевым для внешней политики современной России. Как ранее писало URA.RU, Леонид Слуцкий будет работать в Тюмени 8 и 9 декабря. В городе его встретили приветственными баннерами.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, 8 декабря работающий в Тюмени, на 40 минут опоздал на встречу со студентами ТюмГУ, где должен был читать молодежи лекцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Прибыв на место, политик продемонстрировал свое знание французского языка. «На встрече в ТюмГУ студентам пришлось ждать Слуцкого порядка 40 минут. В аудитории собралось около 100 человек. Политик приехал, чтобы пообщаться с молодежью и прочитать им лекцию о международной политике и роли России на мировой арене», — рассказал журналист URA.RU, находящийся на месте событий. Во время беседы один из студентов, приехавший из Бенина, задал Слуцкому вопрос о развитии отношений между Россией и его родной страной. На него политик ответил на французском языке. Он заявил, что африканский вектор является ключевым для внешней политики современной России. Как ранее писало URA.RU, Леонид Слуцкий будет работать в Тюмени 8 и 9 декабря. В городе его встретили приветственными баннерами.