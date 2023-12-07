07 декабря 2023

В Тюмени Леонид Слуцкий опоздал на встречу со студентами и заговорил на французском. Видео

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретился со студентами ТюмГУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слуцкий. Тюмень , слуцкий леонид
Леонид Слуцкий приехал в Тюмень на два дня Фото:

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, 8 декабря работающий в Тюмени, на 40 минут опоздал на встречу со студентами ТюмГУ, где должен был читать молодежи лекцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Прибыв на место, политик продемонстрировал свое знание французского языка.

«На встрече в ТюмГУ студентам пришлось ждать Слуцкого порядка 40 минут. В аудитории собралось около 100 человек. Политик приехал, чтобы пообщаться с молодежью и прочитать им лекцию о международной политике и роли России на мировой арене», — рассказал журналист URA.RU, находящийся на месте событий.

Во время беседы один из студентов, приехавший из Бенина, задал Слуцкому вопрос о развитии отношений между Россией и его родной страной. На него политик ответил на французском языке. Он заявил, что африканский вектор является ключевым для внешней политики современной России.

Как ранее писало URA.RU, Леонид Слуцкий будет работать в Тюмени 8 и 9 декабря. В городе его встретили приветственными баннерами.

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, 8 декабря работающий в Тюмени, на 40 минут опоздал на встречу со студентами ТюмГУ, где должен был читать молодежи лекцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Прибыв на место, политик продемонстрировал свое знание французского языка. «На встрече в ТюмГУ студентам пришлось ждать Слуцкого порядка 40 минут. В аудитории собралось около 100 человек. Политик приехал, чтобы пообщаться с молодежью и прочитать им лекцию о международной политике и роли России на мировой арене», — рассказал журналист URA.RU, находящийся на месте событий. Во время беседы один из студентов, приехавший из Бенина, задал Слуцкому вопрос о развитии отношений между Россией и его родной страной. На него политик ответил на французском языке. Он заявил, что африканский вектор является ключевым для внешней политики современной России. Как ранее писало URA.RU, Леонид Слуцкий будет работать в Тюмени 8 и 9 декабря. В городе его встретили приветственными баннерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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