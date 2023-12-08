Команда главы Тобольска взяла первенство в пулевой стрельбе. Фото

Команда главы Тобольска заняла первое место в соревновании по пулевой стрельбе

09 декабря 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Мэр Тобольска и его команда соревновались в пулевой стрельбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Команда главы Тобольска Максима Афанасьева заняла первое место в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. Об этом сообщил сам мэр города. «Сегодня с коллегами соревновались в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. В этом году моя команда „Дмитрий Менделеев“ выступила лучше. Наш результат — 166! Это первое место», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Впереди у команды «Дмитрий Менделеев» еще один этап — хоккей в валенках. Это испытание будет финальным. В Тюменской области снимали новый выпуск тревел-шоу «Сесиль в стране чудес» телеканала «Моя планета». Ведущую заинтересовал разлом, где Сибирка впадает в Иртыш. Фото: @mv_afanasev

Команда главы Тобольска Максима Афанасьева заняла первое место в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. Об этом сообщил сам мэр города. «Сегодня с коллегами соревновались в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. В этом году моя команда „Дмитрий Менделеев“ выступила лучше. Наш результат — 166! Это первое место», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Впереди у команды «Дмитрий Менделеев» еще один этап — хоккей в валенках. Это испытание будет финальным. В Тюменской области снимали новый выпуск тревел-шоу «Сесиль в стране чудес» телеканала «Моя планета». Ведущую заинтересовал разлом, где Сибирка впадает в Иртыш.