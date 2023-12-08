Команда главы Тобольска Максима Афанасьева заняла первое место в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. Об этом сообщил сам мэр города.
«Сегодня с коллегами соревновались в очередном этапе спартакиады муниципальных служащих — пулевой стрельбе. В этом году моя команда „Дмитрий Менделеев“ выступила лучше. Наш результат — 166! Это первое место», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Впереди у команды «Дмитрий Менделеев» еще один этап — хоккей в валенках. Это испытание будет финальным.
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