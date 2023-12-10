10 декабря 2023

Бывший главврач онкодиспансера Кургана провел в школе урок грамотности

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет. Курган, сепиашвили гиви
Депутат Гиви Сепиашвили провел урок правовой грамотности в школе №49 Фото:

Бывший главный врач курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили, депутат областного парламента провел для учащихся школы №49 урок правовой грамотности, приуроченный к Дню Конституции России. Об этом сообщается в группе Курганской областной думы в соцсети «ВКонтакте».

«Депутат Курганской областной думы Гиви Сепиашвили, избранный в парламент жителями Кургана, провел урок правовой грамотности, приуроченный к Дню Конституции Российской Федерации, в школе №49», — говорится в сообщении. В ходе урока парламентарий провел для детей интерактив и рассказал об основных статьях Конституции РФ.

По словам депутата, для молодого поколения очень важно знать свои права и обязанности. Сепиашвили считает, что такие уроки правовой грамотности позволяют формировать активное гражданское общество, которое будет принимать участие в жизни страны.

Депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по июль 2023 года. До сентября этого года он был в должности и. о. главврача больницы. Парламентарий является Заслуженным врачом России и Отличником здравоохранения.

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Бывший главный врач курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили, депутат областного парламента провел для учащихся школы №49 урок правовой грамотности, приуроченный к Дню Конституции России. Об этом сообщается в группе Курганской областной думы в соцсети «ВКонтакте». «Депутат Курганской областной думы Гиви Сепиашвили, избранный в парламент жителями Кургана, провел урок правовой грамотности, приуроченный к Дню Конституции Российской Федерации, в школе №49», — говорится в сообщении. В ходе урока парламентарий провел для детей интерактив и рассказал об основных статьях Конституции РФ. По словам депутата, для молодого поколения очень важно знать свои права и обязанности. Сепиашвили считает, что такие уроки правовой грамотности позволяют формировать активное гражданское общество, которое будет принимать участие в жизни страны. Депутат Курганской облдумы Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по июль 2023 года. До сентября этого года он был в должности и. о. главврача больницы. Парламентарий является Заслуженным врачом России и Отличником здравоохранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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