Тюменский парк развлечений заплатит 75 тыс рублей ребенку за перелом

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Мальчик сломал стопу в свой День рождения Фото:

В Тюмени парк развлечений заплатит 75 тысяч рублей 8-летнему мальчику, который сломал стопу на игровом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мальчик спрыгнул с элемента игрового оборудования „Бассейн с полосой препятствий“ и получил закрытый перелом кости левой стопы. <…> Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф 25 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему мальчику. Он сломал руку во время прогулки на площадке.

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В Тюмени парк развлечений заплатит 75 тысяч рублей 8-летнему мальчику, который сломал стопу на игровом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик спрыгнул с элемента игрового оборудования „Бассейн с полосой препятствий“ и получил закрытый перелом кости левой стопы. <…> Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф 25 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему мальчику. Он сломал руку во время прогулки на площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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