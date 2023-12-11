Тюменский парк развлечений заплатит 75 тыс рублей ребенку за перелом

11 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Мальчик сломал стопу в свой День рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени парк развлечений заплатит 75 тысяч рублей 8-летнему мальчику, который сломал стопу на игровом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик спрыгнул с элемента игрового оборудования „Бассейн с полосой препятствий“ и получил закрытый перелом кости левой стопы. <…> Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф 25 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему мальчику. Он сломал руку во время прогулки на площадке.

В Тюмени парк развлечений заплатит 75 тысяч рублей 8-летнему мальчику, который сломал стопу на игровом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мальчик спрыгнул с элемента игрового оборудования „Бассейн с полосой препятствий“ и получил закрытый перелом кости левой стопы. <…> Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф 25 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детский сад выплатит 180 тысяч рублей 5-летнему мальчику. Он сломал руку во время прогулки на площадке.