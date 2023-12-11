Тюменские села остались без электричества из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча с Россетями. Тюмень
Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00 Фото:

В Тюменской области села Перевалово, Ушакова и Елань остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Работы по устранению аварии проводит «Россети Тюмень».

«Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района. В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), д. Ушакова и д. Елань», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00.

Ранее URA.RU писало, что жители Перевалово записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отключений электричества. Люди попросили помощи и пожаловались, что в морозы им приходится сидеть сутками без света.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области села Перевалово, Ушакова и Елань остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Работы по устранению аварии проводит «Россети Тюмень». «Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района. В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), д. Ушакова и д. Елань», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00. Ранее URA.RU писало, что жители Перевалово записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отключений электричества. Люди попросили помощи и пожаловались, что в морозы им приходится сидеть сутками без света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...