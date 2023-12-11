Тюменские села остались без электричества из-за аварии

11 декабря 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области села Перевалово, Ушакова и Елань остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Работы по устранению аварии проводит «Россети Тюмень». «Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района. В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), д. Ушакова и д. Елань», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00. Ранее URA.RU писало, что жители Перевалово записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отключений электричества. Люди попросили помощи и пожаловались, что в морозы им приходится сидеть сутками без света.

В Тюменской области села Перевалово, Ушакова и Елань остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Работы по устранению аварии проводит «Россети Тюмень». «Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района. В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), д. Ушакова и д. Елань», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что работы закончатся ориентировочно до 22:00. Ранее URA.RU писало, что жители Перевалово записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отключений электричества. Люди попросили помощи и пожаловались, что в морозы им приходится сидеть сутками без света.