11 декабря 2023

В Тюмени у школьников первой смены отменили уроки

В Тюмени 12 декабря у школьников первой смены с 1 по 11 класс отменили уроки
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, школьный двор, учеба, школа, парты
В Тюмени отменили занятия у всех школьников первой смены Фото:

В Тюмени ученики первой смены с 1 по 11 класс не идут на занятия. Об этом сообщила администрация города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — написали на официальном сайте администрации города.

Telegram-канал «Оповещение 72» сообщил, что в городе с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет опускаться до -36 градусов.

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В Тюмени ученики первой смены с 1 по 11 класс не идут на занятия. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — написали на официальном сайте администрации города. Telegram-канал «Оповещение 72» сообщил, что в городе с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет опускаться до -36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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