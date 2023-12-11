В Тюмени у школьников первой смены отменили уроки

В Тюмени отменили занятия у всех школьников первой смены
В Тюмени ученики первой смены с 1 по 11 класс не идут на занятия. Об этом сообщила администрация города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — написали на официальном сайте администрации города.
Telegram-канал «Оповещение 72» сообщил, что в городе с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет опускаться до -36 градусов.
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