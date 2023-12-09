Курганский губернатор даст поручение мэрии по школе на бульваре Солнечный

10 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков прокомментировал ситуацию с возможностью построить школу на бульваре Солнечный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение городской администрации перепроверить данные по количеству детей на бульваре Солнечный, чтобы точно понять, действительно ли там не нужно строить школу. Об этом он рассказал во время прямой линии. «Я разговаривал с городской администрацией, поговорю, чтобы они еще раз посчитали статистику и перепроверили. В любом случае дано поручение поставить после Нового года новый школьный автобус», — объяснил Шумков во время прямого эфира на ГТРК Курган. По его словам, идея построить школу пошла со стороны застройщиков. Губернатор отметил, что часть родителей уже водит детей в школы, расположенные рядом, и не собираются их переводить в другие учреждения. Он напомнил, что нужно вдумчиво тратить народные деньги, поэтому нужно понимать, что стоит за этой идеей, и получится ли наполнить эту школу. При этом губернатор добавил, что уважает поступающие предложения от жителей. Жители бульвара заявляли, что их детям приходится ездить в школы, которые находятся в различных микрорайонах. На это в мэрии отвечали, что на этой улице проживает слишком мало детей для того, чтобы там необходимо было построить отдельную школу. Команда Шумкова постоянно следит за стройкой соцобъектов в регионе. Благодаря федеральной программе в план ремонта представителям областного правительства удалось включить около 160 образовательных учреждений региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение городской администрации перепроверить данные по количеству детей на бульваре Солнечный, чтобы точно понять, действительно ли там не нужно строить школу. Об этом он рассказал во время прямой линии. «Я разговаривал с городской администрацией, поговорю, чтобы они еще раз посчитали статистику и перепроверили. В любом случае дано поручение поставить после Нового года новый школьный автобус», — объяснил Шумков во время прямого эфира на ГТРК Курган. По его словам, идея построить школу пошла со стороны застройщиков. Губернатор отметил, что часть родителей уже водит детей в школы, расположенные рядом, и не собираются их переводить в другие учреждения. Он напомнил, что нужно вдумчиво тратить народные деньги, поэтому нужно понимать, что стоит за этой идеей, и получится ли наполнить эту школу. При этом губернатор добавил, что уважает поступающие предложения от жителей. Жители бульвара заявляли, что их детям приходится ездить в школы, которые находятся в различных микрорайонах. На это в мэрии отвечали, что на этой улице проживает слишком мало детей для того, чтобы там необходимо было построить отдельную школу. Команда Шумкова постоянно следит за стройкой соцобъектов в регионе. Благодаря федеральной программе в план ремонта представителям областного правительства удалось включить около 160 образовательных учреждений региона.