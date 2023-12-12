Сотрудники тюменских пунктов Wildberries готовятся к ажиотажу

Сотрудники тюменских пунктов Wildberries заранее готовятся к предновогоднему ажиотажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. К работе будут привлекаться дополнительные менеджеры и усиливаться логистика.
«Ежегодно Wildberries заблаговременно готовится к пиковым нагрузкам перед новогодними праздниками. Привлекаются дополнительные сотрудники как на сортировочные центры, так и на конечные пункты выдачи заказов, усиливается логистика. Ведется работа с продавцами по подготовке к высокому сезону», — сообщили в компании.
Там также отметили, что в период новогодних праздников не планируется повышение стоимости за возврат товаров. Кроме того, в Wildberries сообщили, что задержки доставки товаров не прогнозируются, но покупателям необходимо учитывать форс-мажорные обстоятельства, связанные, например, с погодными условиями.
Ранее агентство писало о том, что на тюменских пунктах выдачи начался новогодний ажиотаж. На сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара.
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