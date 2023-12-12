Сотрудники тюменских пунктов Wildberries готовятся к ажиотажу

13 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В компании начали привлекать дополнительных сотрудников на пункты выдачи заказов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники тюменских пунктов Wildberries заранее готовятся к предновогоднему ажиотажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. К работе будут привлекаться дополнительные менеджеры и усиливаться логистика. «Ежегодно Wildberries заблаговременно готовится к пиковым нагрузкам перед новогодними праздниками. Привлекаются дополнительные сотрудники как на сортировочные центры, так и на конечные пункты выдачи заказов, усиливается логистика. Ведется работа с продавцами по подготовке к высокому сезону», — сообщили в компании. Там также отметили, что в период новогодних праздников не планируется повышение стоимости за возврат товаров. Кроме того, в Wildberries сообщили, что задержки доставки товаров не прогнозируются, но покупателям необходимо учитывать форс-мажорные обстоятельства, связанные, например, с погодными условиями. Ранее агентство писало о том, что на тюменских пунктах выдачи начался новогодний ажиотаж. На сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара.

Сотрудники тюменских пунктов Wildberries заранее готовятся к предновогоднему ажиотажу. Об этом сообщили в пресс-службе компании. К работе будут привлекаться дополнительные менеджеры и усиливаться логистика. «Ежегодно Wildberries заблаговременно готовится к пиковым нагрузкам перед новогодними праздниками. Привлекаются дополнительные сотрудники как на сортировочные центры, так и на конечные пункты выдачи заказов, усиливается логистика. Ведется работа с продавцами по подготовке к высокому сезону», — сообщили в компании. Там также отметили, что в период новогодних праздников не планируется повышение стоимости за возврат товаров. Кроме того, в Wildberries сообщили, что задержки доставки товаров не прогнозируются, но покупателям необходимо учитывать форс-мажорные обстоятельства, связанные, например, с погодными условиями. Ранее агентство писало о том, что на тюменских пунктах выдачи начался новогодний ажиотаж. На сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара.