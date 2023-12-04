На тюменских пунктах Wildberries начался ажиотаж

05 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Горожане сообщают о срывах в сроках доставок посылок Фото: Денис Моргунов © URA.RU На тюменских пунктах выдачи заказов Wildberries начался предновогодний ажиотаж. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, на сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара. «Наша посылка идет уже вторую неделю. И при этом приложение показывает расчетное время прибытия — 10 декабря. На самих пунктах просто горы неразобранных коробок и везде — елки, гирлянды, игрушки, шарики и прочая новогодняя атрибутика. Сами сотрудника ПВЗ говорят, что ближе к Новому году будет только хуже», — сообщают тюменцы. Сотрудник одного из тюменских пунктов выдачи заказов Wildberries сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на сервисе произошел сбой. В результате чего на ПВЗ одновременно поступило сразу несколько грузов от транспортных компаний. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.

На тюменских пунктах выдачи заказов Wildberries начался предновогодний ажиотаж. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, на сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара. «Наша посылка идет уже вторую неделю. И при этом приложение показывает расчетное время прибытия — 10 декабря. На самих пунктах просто горы неразобранных коробок и везде — елки, гирлянды, игрушки, шарики и прочая новогодняя атрибутика. Сами сотрудника ПВЗ говорят, что ближе к Новому году будет только хуже», — сообщают тюменцы. Сотрудник одного из тюменских пунктов выдачи заказов Wildberries сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на сервисе произошел сбой. В результате чего на ПВЗ одновременно поступило сразу несколько грузов от транспортных компаний. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.