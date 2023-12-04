04 декабря 2023

На тюменских пунктах Wildberries начался ажиотаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Горожане сообщают о срывах в сроках доставок посылок Фото:

На тюменских пунктах выдачи заказов Wildberries начался предновогодний ажиотаж. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, на сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара.

«Наша посылка идет уже вторую неделю. И при этом приложение показывает расчетное время прибытия — 10 декабря. На самих пунктах просто горы неразобранных коробок и везде — елки, гирлянды, игрушки, шарики и прочая новогодняя атрибутика. Сами сотрудника ПВЗ говорят, что ближе к Новому году будет только хуже», — сообщают тюменцы.

Сотрудник одного из тюменских пунктов выдачи заказов Wildberries сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на сервисе произошел сбой. В результате чего на ПВЗ одновременно поступило сразу несколько грузов от транспортных компаний.

Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.

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На тюменских пунктах выдачи заказов Wildberries начался предновогодний ажиотаж. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакции. По их словам, на сервисе увеличилось время ожидания посылок, а на самих ПВЗ — горы неразобранного товара. «Наша посылка идет уже вторую неделю. И при этом приложение показывает расчетное время прибытия — 10 декабря. На самих пунктах просто горы неразобранных коробок и везде — елки, гирлянды, игрушки, шарики и прочая новогодняя атрибутика. Сами сотрудника ПВЗ говорят, что ближе к Новому году будет только хуже», — сообщают тюменцы. Сотрудник одного из тюменских пунктов выдачи заказов Wildberries сообщил корреспонденту URA.RU о том, что на сервисе произошел сбой. В результате чего на ПВЗ одновременно поступило сразу несколько грузов от транспортных компаний. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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