В Тюмени уволилась топ-чиновница, отвечавшая за промышленность

Пост директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области покинула Ольга Романец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пост директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области покидает Ольга Романец. Ее назначили туда в 2018. Об этом Романец сообщила тюменским средствам массовой информации.

«Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — рассказала Ольга Романец в беседе с РБК Тюмень.

Ольга Романец работала в государственном секторе с 2012 года. Проработала в департаменте инвестиционной политики, а в 2018 возглавила агентство инфраструктурного развития. Оно занимается формированием благоприятной инвестиционной среды, созданием инфраструктуры и обеспечением комплексного развития индустриальных площадок.