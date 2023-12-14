14 декабря 2023

В Тюмени уволилась топ-чиновница, отвечавшая за промышленность

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области покинула Ольга Романец Фото:

Пост директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области покидает Ольга Романец. Ее назначили туда в 2018. Об этом Романец сообщила тюменским средствам массовой информации.

«Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — рассказала Ольга Романец в беседе с РБК Тюмень.

Ольга Романец работала в государственном секторе с 2012 года. Проработала в департаменте инвестиционной политики, а в 2018 возглавила агентство инфраструктурного развития. Оно занимается формированием благоприятной инвестиционной среды, созданием инфраструктуры и обеспечением комплексного развития индустриальных площадок.

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Пост директора агентства инфраструктурного развития Тюменской области покидает Ольга Романец. Ее назначили туда в 2018. Об этом Романец сообщила тюменским средствам массовой информации. «Такое решение связано с переездом в другой город. Официально о нем и о том, куда переезжаю, сообщу чуть позже. Скорее всего, в понедельник», — рассказала Ольга Романец в беседе с РБК Тюмень. Ольга Романец работала в государственном секторе с 2012 года. Проработала в департаменте инвестиционной политики, а в 2018 возглавила агентство инфраструктурного развития. Оно занимается формированием благоприятной инвестиционной среды, созданием инфраструктуры и обеспечением комплексного развития индустриальных площадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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