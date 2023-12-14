Тюменские власти купили себе китайские кроссоверы в люксовой комплектации

15 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Пять кроссоверов чиновникам доставили из Беларуси (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление автомобильных дорог Тюменской области закупило за счет бюджета пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury («Роскошь»). Информация представлена на сайте госзакупок. «Поставка пяти автомобилей. Цена: 13 860 000 рублей. Источник финансирования: бюджет Тюменской области. Товарный знак: Geely Atlas Pro, комплектация luxury», — говорится в закупке, совершенной региональным управлением автомобильных дорог, учредителем которого является Главное управление строительства области. Автомобили управление получило в конце мая, произвели их в Беларуси. С того момента машины активно использовались: их средний пробег в месяц составляет от 1750 до 4000 км. URA.RU направило запрос с просьбой рассказать, исходя из каких параметров управление выбрало для покупки именно эту марку и модель авто. Ответ ожидается.

Управление автомобильных дорог Тюменской области закупило за счет бюджета пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury («Роскошь»). Информация представлена на сайте госзакупок. «Поставка пяти автомобилей. Цена: 13 860 000 рублей. Источник финансирования: бюджет Тюменской области. Товарный знак: Geely Atlas Pro, комплектация luxury», — говорится в закупке, совершенной региональным управлением автомобильных дорог, учредителем которого является Главное управление строительства области. Автомобили управление получило в конце мая, произвели их в Беларуси. С того момента машины активно использовались: их средний пробег в месяц составляет от 1750 до 4000 км. URA.RU направило запрос с просьбой рассказать, исходя из каких параметров управление выбрало для покупки именно эту марку и модель авто. Ответ ожидается.