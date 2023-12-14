Тюменские власти купили себе китайские кроссоверы в люксовой комплектации

Управление автомобильных дорог Тюменской области закупило за счет бюджета пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury («Роскошь»). Информация представлена на сайте госзакупок.
«Поставка пяти автомобилей. Цена: 13 860 000 рублей. Источник финансирования: бюджет Тюменской области. Товарный знак: Geely Atlas Pro, комплектация luxury», — говорится в закупке, совершенной региональным управлением автомобильных дорог, учредителем которого является Главное управление строительства области.
Автомобили управление получило в конце мая, произвели их в Беларуси. С того момента машины активно использовались: их средний пробег в месяц составляет от 1750 до 4000 км.
URA.RU направило запрос с просьбой рассказать, исходя из каких параметров управление выбрало для покупки именно эту марку и модель авто. Ответ ожидается.
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