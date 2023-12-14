14 декабря 2023

Тюменские власти купили себе китайские кроссоверы в люксовой комплектации

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять кроссоверов чиновникам доставили из Беларуси (архивное фото) Фото:

Управление автомобильных дорог Тюменской области закупило за счет бюджета пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury («Роскошь»). Информация представлена на сайте госзакупок.

«Поставка пяти автомобилей. Цена: 13 860 000 рублей. Источник финансирования: бюджет Тюменской области. Товарный знак: Geely Atlas Pro, комплектация luxury», — говорится в закупке, совершенной региональным управлением автомобильных дорог, учредителем которого является Главное управление строительства области.

Автомобили управление получило в конце мая, произвели их в Беларуси. С того момента машины активно использовались: их средний пробег в месяц составляет от 1750 до 4000 км.

URA.RU направило запрос с просьбой рассказать, исходя из каких параметров управление выбрало для покупки именно эту марку и модель авто. Ответ ожидается.

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Управление автомобильных дорог Тюменской области закупило за счет бюджета пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury («Роскошь»). Информация представлена на сайте госзакупок. «Поставка пяти автомобилей. Цена: 13 860 000 рублей. Источник финансирования: бюджет Тюменской области. Товарный знак: Geely Atlas Pro, комплектация luxury», — говорится в закупке, совершенной региональным управлением автомобильных дорог, учредителем которого является Главное управление строительства области. Автомобили управление получило в конце мая, произвели их в Беларуси. С того момента машины активно использовались: их средний пробег в месяц составляет от 1750 до 4000 км. URA.RU направило запрос с просьбой рассказать, исходя из каких параметров управление выбрало для покупки именно эту марку и модель авто. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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