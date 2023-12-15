В Тюмени перевернулась машина
В Тюмени на улице Алебашевской перевернулась машина после столкновения с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы.
«Автомобиль Matiz перевернулся на улице Алебашевской, после столкновения с маршруткой», — написали в telegram-канале «Тюмень Новости». Видео с аварией прислали очевидцы.
В соцсетях не уточнили информации о пострадавших. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.
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