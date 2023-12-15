15 декабря 2023

В Тюмени перевернулась машина после столкновения с маршруткой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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авария сургут дпс, колесо, дтп, авария
В Тюмени перевернулась машина Фото:

В Тюмени на улице Алебашевской перевернулась машина после столкновения с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы.

«Автомобиль Matiz перевернулся на улице Алебашевской, после столкновения с маршруткой», — написали в telegram-канале «Тюмень Новости». Видео с аварией прислали очевидцы.

В соцсетях не уточнили информации о пострадавших. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Алебашевской перевернулась машина после столкновения с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы. «Автомобиль Matiz перевернулся на улице Алебашевской, после столкновения с маршруткой», — написали в telegram-канале «Тюмень Новости». Видео с аварией прислали очевидцы. В соцсетях не уточнили информации о пострадавших. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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