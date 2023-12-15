В Тюмени перевернулась машина Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Тюмени на улице Алебашевской перевернулась машина после столкновения с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы.

«Автомобиль Matiz перевернулся на улице Алебашевской, после столкновения с маршруткой», — написали в telegram-канале «Тюмень Новости». Видео с аварией прислали очевидцы.

В соцсетях не уточнили информации о пострадавших. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.