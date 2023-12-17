17 декабря 2023
16 декабря 2023

Тюменка после косметологической процедуры получила тяжелый диагноз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салон красоты Spa.Telo.Krasota. Екатеринбург, лицо, массаж, уход, косметология, кожа, спа салон
Вместо подтяжки кожи лица жительница Тюмени получила нейропатию лицевых нервов Фото:

Тюменского косметолога будут судить за причинение вреда здоровью пациента. Некачественная процедура подтяжки кожи лица привела к нейропатии лицевых нервов у женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Косметолог арендовала офисное помещение, где разместила аппарат, не имеющий установленной законом маркировки и документации и не предназначенный для проведения таких процедур. В качестве врача-косметолога для оказания косметологической услуги она привлекла женщину, не имеющую соответствующей подготовки. В результате у пациентки возникла нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов», — говорится в сообщении.

Процедура стоила пострадавшей 7,5 тысячи рублей. Женщина подала иск об ущербе на сумму более трех миллионов рублей. Косметолога заключили под стражу, к рассмотрению дела Ленинский районный суд Тюмени приступит 28 декабря.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменского косметолога будут судить за причинение вреда здоровью пациента. Некачественная процедура подтяжки кожи лица привела к нейропатии лицевых нервов у женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Косметолог арендовала офисное помещение, где разместила аппарат, не имеющий установленной законом маркировки и документации и не предназначенный для проведения таких процедур. В качестве врача-косметолога для оказания косметологической услуги она привлекла женщину, не имеющую соответствующей подготовки. В результате у пациентки возникла нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов», — говорится в сообщении. Процедура стоила пострадавшей 7,5 тысячи рублей. Женщина подала иск об ущербе на сумму более трех миллионов рублей. Косметолога заключили под стражу, к рассмотрению дела Ленинский районный суд Тюмени приступит 28 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...