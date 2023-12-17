Тюменка после косметологической процедуры получила тяжелый диагноз

Вместо подтяжки кожи лица жительница Тюмени получила нейропатию лицевых нервов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменского косметолога будут судить за причинение вреда здоровью пациента. Некачественная процедура подтяжки кожи лица привела к нейропатии лицевых нервов у женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Косметолог арендовала офисное помещение, где разместила аппарат, не имеющий установленной законом маркировки и документации и не предназначенный для проведения таких процедур. В качестве врача-косметолога для оказания косметологической услуги она привлекла женщину, не имеющую соответствующей подготовки. В результате у пациентки возникла нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов», — говорится в сообщении.

Процедура стоила пострадавшей 7,5 тысячи рублей. Женщина подала иск об ущербе на сумму более трех миллионов рублей. Косметолога заключили под стражу, к рассмотрению дела Ленинский районный суд Тюмени приступит 28 декабря.