19 декабря 2023

Путин поручил кабмину продумать использование отчисления от азартных игр

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Деньги от азартных игр должны пойти инвалидам и лицам с ОВЗ Фото:

Правительство РФ должно проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.

«Представить предложения об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. Новые предложения по распределению средств должны появиться к 30 маю 2024 года.

Владимир Путин давал поручение законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта в 2022 году. Исполнителями тогда были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.

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Правительство РФ должно проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин. «Представить предложения об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. Новые предложения по распределению средств должны появиться к 30 маю 2024 года. Владимир Путин давал поручение законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта в 2022 году. Исполнителями тогда были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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