Путин поручил кабмину продумать использование отчисления от азартных игр

Правительство РФ должно проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.
«Представить предложения об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. Новые предложения по распределению средств должны появиться к 30 маю 2024 года.
Владимир Путин давал поручение законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта в 2022 году. Исполнителями тогда были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.
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