Путин поручил кабмину продумать использование отчисления от азартных игр

20 декабря 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Деньги от азартных игр должны пойти инвалидам и лицам с ОВЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ должно проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин. «Представить предложения об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. Новые предложения по распределению средств должны появиться к 30 маю 2024 года. Владимир Путин давал поручение законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта в 2022 году. Исполнителями тогда были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.

Правительство РФ должно проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такое поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин. «Представить предложения об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. Новые предложения по распределению средств должны появиться к 30 маю 2024 года. Владимир Путин давал поручение законодательно увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта в 2022 году. Исполнителями тогда были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет RT.