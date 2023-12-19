МЧС и ГИБДД обратились к курганцам из-за гололеда и метели

20 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидают мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий: гололед, порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС и ГИБДД выступили с обращением к жителям области и просьбой соблюдать рекомендации по безопасности. «В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют мокрый снег, гололед, метель, ночью порывы ветра до 17 м/с. Во избежание травм и происшествий, выполняйте рекомендации МЧС», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Пешеходов просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, не подходить близко к зданиям с нависающими на крыше снегом и сосульками. При порывах ветра такие конструкции, лед и деревья могут упасть. В гололедицу не спешите на дороге, передвигайтесь небольшими шагами, отмечают спасатели. Госавтоинспекция просит водителей исключить поездки за город и сократить движение в городе. При движении в условиях гололеда необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. За помощью можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90 , либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020.

В Курганской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий: гололед, порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС и ГИБДД выступили с обращением к жителям области и просьбой соблюдать рекомендации по безопасности. «В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют мокрый снег, гололед, метель, ночью порывы ветра до 17 м/с. Во избежание травм и происшествий, выполняйте рекомендации МЧС», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Пешеходов просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, не подходить близко к зданиям с нависающими на крыше снегом и сосульками. При порывах ветра такие конструкции, лед и деревья могут упасть. В гололедицу не спешите на дороге, передвигайтесь небольшими шагами, отмечают спасатели. Госавтоинспекция просит водителей исключить поездки за город и сократить движение в городе. При движении в условиях гололеда необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. За помощью можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020.