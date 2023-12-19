19 декабря 2023

МЧС и ГИБДД обратились к курганцам из-за гололеда и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидают мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра Фото:

В Курганской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий: гололед, порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС и ГИБДД выступили с обращением к жителям области и просьбой соблюдать рекомендации по безопасности.

«В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют мокрый снег, гололед, метель, ночью порывы ветра до 17 м/с. Во избежание травм и происшествий, выполняйте рекомендации МЧС», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

Пешеходов просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, не подходить близко к зданиям с нависающими на крыше снегом и сосульками. При порывах ветра такие конструкции, лед и деревья могут упасть. В гололедицу не спешите на дороге, передвигайтесь небольшими шагами, отмечают спасатели.

Госавтоинспекция просит водителей исключить поездки за город и сократить движение в городе. При движении в условиях гололеда необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. За помощью можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020.

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В Курганской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий: гололед, порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС и ГИБДД выступили с обращением к жителям области и просьбой соблюдать рекомендации по безопасности. «В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируют мокрый снег, гололед, метель, ночью порывы ветра до 17 м/с. Во избежание травм и происшествий, выполняйте рекомендации МЧС», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Пешеходов просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, не подходить близко к зданиям с нависающими на крыше снегом и сосульками. При порывах ветра такие конструкции, лед и деревья могут упасть. В гололедицу не спешите на дороге, передвигайтесь небольшими шагами, отмечают спасатели. Госавтоинспекция просит водителей исключить поездки за город и сократить движение в городе. При движении в условиях гололеда необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. За помощью можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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