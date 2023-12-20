Дед Мороз спустился с крыши к пациентам курганской больницы. Видео

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Акция «Десант Деда Мороза». Курган
Дед Мороз «десантировался» на крышу Центра им. Илизарова Фото:

В Кургане дед Мороз спустился с крыши, чтобы поздравить детей- пациентов Центра им. Илизарова. Акцию «Десант деда Мороза» провели добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей при поддержке департамента образования, передает корреспондент URA.RU.

«Дед Мороз спустился к детям с крыши корпуса Центра им. Илизарова. Студенты-спасители в праздничных костюмах поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили подарки. Дети рассказали новогодние стихотворения и свои пожелания», — передает корреспондент агентства.

По словам представителя всероссийского студенческого корпуса спасателей Анны Авдеевой, акция прошла по всей стране. В этом году департамент образования Курганской области присоединился к мероприятию и выделил подарки для детей. «Счастливые глаза детей. Все улыбаются, радуются и ждут деда Мороза — это самое главное», — сказала девушка.

В Центре им. Илизарова проходят лечение дети не только из Курганской области, но и всех регионов России. Акции для детей-пациентов с участием студентов прошли и в других медицинских организациях Кургана.

Акция «Десант Деда Мороза». Курган
Добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили пациентов Центра им. Илизарова в Кургане
Фото:
Акция «Десант Деда Мороза». Курган
Фото:
Акция «Десант Деда Мороза». Курган
Фото:

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В Кургане дед Мороз спустился с крыши, чтобы поздравить детей- пациентов Центра им. Илизарова. Акцию «Десант деда Мороза» провели добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей при поддержке департамента образования, передает корреспондент URA.RU. «Дед Мороз спустился к детям с крыши корпуса Центра им. Илизарова. Студенты-спасители в праздничных костюмах поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили подарки. Дети рассказали новогодние стихотворения и свои пожелания», — передает корреспондент агентства. По словам представителя всероссийского студенческого корпуса спасателей Анны Авдеевой, акция прошла по всей стране. В этом году департамент образования Курганской области присоединился к мероприятию и выделил подарки для детей. «Счастливые глаза детей. Все улыбаются, радуются и ждут деда Мороза — это самое главное», — сказала девушка. В Центре им. Илизарова проходят лечение дети не только из Курганской области, но и всех регионов России. Акции для детей-пациентов с участием студентов прошли и в других медицинских организациях Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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