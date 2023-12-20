В Кургане дед Мороз спустился с крыши, чтобы поздравить детей- пациентов Центра им. Илизарова. Акцию «Десант деда Мороза» провели добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей при поддержке департамента образования, передает корреспондент URA.RU.
«Дед Мороз спустился к детям с крыши корпуса Центра им. Илизарова. Студенты-спасители в праздничных костюмах поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили подарки. Дети рассказали новогодние стихотворения и свои пожелания», — передает корреспондент агентства.
По словам представителя всероссийского студенческого корпуса спасателей Анны Авдеевой, акция прошла по всей стране. В этом году департамент образования Курганской области присоединился к мероприятию и выделил подарки для детей. «Счастливые глаза детей. Все улыбаются, радуются и ждут деда Мороза — это самое главное», — сказала девушка.
В Центре им. Илизарова проходят лечение дети не только из Курганской области, но и всех регионов России. Акции для детей-пациентов с участием студентов прошли и в других медицинских организациях Кургана.
Добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили пациентов Центра им. Илизарова в Кургане
В Кургане дед Мороз спустился с крыши, чтобы поздравить детей- пациентов Центра им. Илизарова. Акцию «Десант деда Мороза» провели добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей при поддержке департамента образования, передает корреспондент URA.RU. «Дед Мороз спустился к детям с крыши корпуса Центра им. Илизарова. Студенты-спасители в праздничных костюмах поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили подарки. Дети рассказали новогодние стихотворения и свои пожелания», — передает корреспондент агентства. По словам представителя всероссийского студенческого корпуса спасателей Анны Авдеевой, акция прошла по всей стране. В этом году департамент образования Курганской области присоединился к мероприятию и выделил подарки для детей. «Счастливые глаза детей. Все улыбаются, радуются и ждут деда Мороза — это самое главное», — сказала девушка. В Центре им. Илизарова проходят лечение дети не только из Курганской области, но и всех регионов России. Акции для детей-пациентов с участием студентов прошли и в других медицинских организациях Кургана.