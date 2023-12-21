В думе Тюмени возвращаются к традиции прежнего созыва

21 декабря 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова согласилась с предложением депутата вернуть традицию слушать длинные доклады Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикер думы Тюмени Светлана Иванова согласилась с замечанием депутата Дмитрия Елагина о нехватке информации на заседаниях при обсуждении социально значимых вопросов. Он попросил вернуть традицию выступления чиновников на заседаниях думы, как это было в прежнем созыве. Иванова отправит это предложение в администрацию Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Вы предлагаете вернуться к той практике, которая была ранее. Приглашать директоров департаментов для более углубленных вопросов и ответов? Давайте обсудим это с депутатским корпусом и свои предложения коллегам [из администрации города] дадим», — рассказала Иванова. Она добавила, что ряд вопросов, обсуждаемых на комитетах и заседаниях думы нужно разграничивать по зонам ответственности городской и областной власти. Ранее Светлана Иванова ужесточила требования к работе депутатов и аппарата гордумы.

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова согласилась с замечанием депутата Дмитрия Елагина о нехватке информации на заседаниях при обсуждении социально значимых вопросов. Он попросил вернуть традицию выступления чиновников на заседаниях думы, как это было в прежнем созыве. Иванова отправит это предложение в администрацию Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Вы предлагаете вернуться к той практике, которая была ранее. Приглашать директоров департаментов для более углубленных вопросов и ответов? Давайте обсудим это с депутатским корпусом и свои предложения коллегам [из администрации города] дадим», — рассказала Иванова. Она добавила, что ряд вопросов, обсуждаемых на комитетах и заседаниях думы нужно разграничивать по зонам ответственности городской и областной власти. Ранее Светлана Иванова ужесточила требования к работе депутатов и аппарата гордумы.