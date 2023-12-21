В думе Тюмени возвращаются к традиции прежнего созыва

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Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
Светлана Иванова согласилась с предложением депутата вернуть традицию слушать длинные доклады Фото:

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова согласилась с замечанием депутата Дмитрия Елагина о нехватке информации на заседаниях при обсуждении социально значимых вопросов. Он попросил вернуть традицию выступления чиновников на заседаниях думы, как это было в прежнем созыве. Иванова отправит это предложение в администрацию Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

«Вы предлагаете вернуться к той практике, которая была ранее. Приглашать директоров департаментов для более углубленных вопросов и ответов? Давайте обсудим это с депутатским корпусом и свои предложения коллегам [из администрации города] дадим», — рассказала Иванова.

Она добавила, что ряд вопросов, обсуждаемых на комитетах и заседаниях думы нужно разграничивать по зонам ответственности городской и областной власти. Ранее Светлана Иванова ужесточила требования к работе депутатов и аппарата гордумы.

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Спикер думы Тюмени Светлана Иванова согласилась с замечанием депутата Дмитрия Елагина о нехватке информации на заседаниях при обсуждении социально значимых вопросов. Он попросил вернуть традицию выступления чиновников на заседаниях думы, как это было в прежнем созыве. Иванова отправит это предложение в администрацию Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы. «Вы предлагаете вернуться к той практике, которая была ранее. Приглашать директоров департаментов для более углубленных вопросов и ответов? Давайте обсудим это с депутатским корпусом и свои предложения коллегам [из администрации города] дадим», — рассказала Иванова. Она добавила, что ряд вопросов, обсуждаемых на комитетах и заседаниях думы нужно разграничивать по зонам ответственности городской и областной власти. Ранее Светлана Иванова ужесточила требования к работе депутатов и аппарата гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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