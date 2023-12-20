Курганских таксистов не будут контролировать с помощью проверок

21 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Для профилактического визита служба заказа такси или иные граждане должны сообщить о его необходимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Курганской области утвердили новую программу профилактики нарушений в сфере перевозок легковым такси, по которой вместо проверок будут проводить профилактические визиты. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области. «Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения департаментом. Департамент проводит следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит», — указано в новом приказе ведомства об утверждении программы на 2024 год. Кроме того, по информации из документа, утверждена и периодичность визитов контролирующими представителями ведомства. Визиты будут проводиться там, где службы такси работают, а также в формате видео-конференции. Согласно информации ведомства, обязательный профилактический визит будет проводиться только в двух случаях. «По мере обращения контролируемого лица или поступления информации о лице, приступившем к осуществлению деятельности по перевозки пассажиров», — указано в документе. В данном документе также указана отчетная информация по надзору этой сферы за уходящий год. За весь 2023 год не было проведено ни одной проверки. Служб заказа такси на этот год включено в региональный реестр 16, а количество транспорта такси достигло 1610 единиц. Предпринимателей, юридических лиц и иных лиц со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» — 127. При этом, также, по информации департамента, человек, который обязан контролировать эту сферу и проводить профилактику, всего один. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Курганской области утвердили новую программу профилактики нарушений в сфере перевозок легковым такси, по которой вместо проверок будут проводить профилактические визиты. Информация об этом размещена на сайте департамента экономического развития Курганской области. «Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения департаментом. Департамент проводит следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит», — указано в новом приказе ведомства об утверждении программы на 2024 год. Кроме того, по информации из документа, утверждена и периодичность визитов контролирующими представителями ведомства. Визиты будут проводиться там, где службы такси работают, а также в формате видео-конференции. Согласно информации ведомства, обязательный профилактический визит будет проводиться только в двух случаях. «По мере обращения контролируемого лица или поступления информации о лице, приступившем к осуществлению деятельности по перевозки пассажиров», — указано в документе. В данном документе также указана отчетная информация по надзору этой сферы за уходящий год. За весь 2023 год не было проведено ни одной проверки. Служб заказа такси на этот год включено в региональный реестр 16, а количество транспорта такси достигло 1610 единиц. Предпринимателей, юридических лиц и иных лиц со специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» — 127. При этом, также, по информации департамента, человек, который обязан контролировать эту сферу и проводить профилактику, всего один.