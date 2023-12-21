21 декабря 2023

В курганском «Движении первых» назначили нового руководителя. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание регионального штаба ОНФ. Курган, колчеданцева мария
Мария Колчеданцева назначена новым руководителем регионального отделения «Движения первых» Фото:

Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, назначена замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к правительству региона.

«Председателем регионального отделения „Движения первых“ назначили Марию Колчеданцеву. Ее кандидатуру согласовали в Москве», — рассказал инсайдер. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего.

Колчеданцева подтвердила свое назначение корреспонденту URA.RU. «Начну работать с 9 января. Сейчас все закрывают финансовый год, поэтому логично вступить в должность с нового года. В библиотеке им. Югова я сдаю дела и увольняюсь. Место председателя, поэтому совмещение невозможно», — сообщила новый руководитель регионального «Движения первых».

Ранее URA.RU писало, что экс-глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов ушел в отставку. По его словам, он ушел с должности по собственному желанию. До этого Лоськов работал директором школы №23.

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Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, назначена замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к правительству региона. «Председателем регионального отделения „Движения первых“ назначили Марию Колчеданцеву. Ее кандидатуру согласовали в Москве», — рассказал инсайдер. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. Колчеданцева подтвердила свое назначение корреспонденту URA.RU. «Начну работать с 9 января. Сейчас все закрывают финансовый год, поэтому логично вступить в должность с нового года. В библиотеке им. Югова я сдаю дела и увольняюсь. Место председателя, поэтому совмещение невозможно», — сообщила новый руководитель регионального «Движения первых». Ранее URA.RU писало, что экс-глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов ушел в отставку. По его словам, он ушел с должности по собственному желанию. До этого Лоськов работал директором школы №23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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