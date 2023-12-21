В курганском «Движении первых» назначили нового руководителя. Инсайд URA.RU подтвердился

22 декабря 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Мария Колчеданцева назначена новым руководителем регионального отделения «Движения первых» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, назначена замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к правительству региона. «Председателем регионального отделения „Движения первых“ назначили Марию Колчеданцеву. Ее кандидатуру согласовали в Москве», — рассказал инсайдер. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. Колчеданцева подтвердила свое назначение корреспонденту URA.RU. «Начну работать с 9 января. Сейчас все закрывают финансовый год, поэтому логично вступить в должность с нового года. В библиотеке им. Югова я сдаю дела и увольняюсь. Место председателя, поэтому совмещение невозможно», — сообщила новый руководитель регионального «Движения первых». Ранее URA.RU писало, что экс-глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов ушел в отставку. По его словам, он ушел с должности по собственному желанию. До этого Лоськов работал директором школы №23.

Новым руководителем курганского «Движения первых», занимающегося патриотическим воспитанием детей и молодежи, назначена замдиректора областной библиотеки имени Югова Мария Колчеданцева. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к правительству региона. «Председателем регионального отделения „Движения первых“ назначили Марию Колчеданцеву. Ее кандидатуру согласовали в Москве», — рассказал инсайдер. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. Колчеданцева подтвердила свое назначение корреспонденту URA.RU. «Начну работать с 9 января. Сейчас все закрывают финансовый год, поэтому логично вступить в должность с нового года. В библиотеке им. Югова я сдаю дела и увольняюсь. Место председателя, поэтому совмещение невозможно», — сообщила новый руководитель регионального «Движения первых». Ранее URA.RU писало, что экс-глава регионального отделения «Движения первых» Сергей Лоськов ушел в отставку. По его словам, он ушел с должности по собственному желанию. До этого Лоськов работал директором школы №23.