21 декабря 2023

Жителей ЯНАО ждет встреча с депутатом-спортсменом

В ЯНАО приехал политик-спортсмен Антон Шипулин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний в школе № 31. Екатеринбург, шипулин антон
Жители Тарко-Сале могут встретиться с Антоном Шипулиным 22 декабря Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) пройдет встреча с чемпионом Олимпийских игр и депутатом Государственной думы биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом сообщает пресс-служба Пуровского района.

«В таркосалинской школе олимпийского резерва 22 декабря пройдет встреча с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале.

Биатлонист неоднократно становился чемпионом мира и Европы. В копилке его наград золотая медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи. Шипулин имеет мандат депутата Государственной думы РФ.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) пройдет встреча с чемпионом Олимпийских игр и депутатом Государственной думы биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом сообщает пресс-служба Пуровского района. «В таркосалинской школе олимпийского резерва 22 декабря пройдет встреча с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале. Биатлонист неоднократно становился чемпионом мира и Европы. В копилке его наград золотая медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи. Шипулин имеет мандат депутата Государственной думы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...