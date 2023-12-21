Жителей ЯНАО ждет встреча с депутатом-спортсменом

В ЯНАО приехал политик-спортсмен Антон Шипулин

22 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Жители Тарко-Сале могут встретиться с Антоном Шипулиным 22 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) пройдет встреча с чемпионом Олимпийских игр и депутатом Государственной думы биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом сообщает пресс-служба Пуровского района. «В таркосалинской школе олимпийского резерва 22 декабря пройдет встреча с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале. Биатлонист неоднократно становился чемпионом мира и Европы. В копилке его наград золотая медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи. Шипулин имеет мандат депутата Государственной думы РФ.

В Тарко-Сале (ЯНАО) пройдет встреча с чемпионом Олимпийских игр и депутатом Государственной думы биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом сообщает пресс-служба Пуровского района. «В таркосалинской школе олимпийского резерва 22 декабря пройдет встреча с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале. Биатлонист неоднократно становился чемпионом мира и Европы. В копилке его наград золотая медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи. Шипулин имеет мандат депутата Государственной думы РФ.