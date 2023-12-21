Жителей ЯНАО ждет встреча с депутатом-спортсменом

Жители Тарко-Сале могут встретиться с Антоном Шипулиным 22 декабря
В Тарко-Сале (ЯНАО) пройдет встреча с чемпионом Олимпийских игр и депутатом Государственной думы биатлонистом Антоном Шипулиным. Об этом сообщает пресс-служба Пуровского района.
«В таркосалинской школе олимпийского резерва 22 декабря пройдет встреча с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в telegram-канале.
Биатлонист неоднократно становился чемпионом мира и Европы. В копилке его наград золотая медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи. Шипулин имеет мандат депутата Государственной думы РФ.
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