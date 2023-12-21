21 декабря 2023

Владимир Якушев поздравил тюменку с наградой от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция правительства. Тюмень , якушев владимир
Полпред отметил, что семья тюменки — достойный пример для всей страны Фото:

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил тюменку Марию Гамм с присвоением ей президентом звания «Мать-героиня». Об этом сообщает уральское полпредство.

«От всей души поздравляю Марию Владимировну с присуждением звания „Мать-героиня“! Дети — это не только огромное счастье, но и большой труд, требующий сил и терпения. Ваша семья не просто вырастила детей. Вам удалось привить им важные семейные ценности, пробудить желание также стать многодетными родителями», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что за такими людьми, как семья Гамм, будущее всей страны.

Тюменка Мария Гамм стала первой жительницей региона, которой президент Владимир Путин присвоил это почетное звание. У женщины десять детей и 37 внуков. В январе следующего года супруги Гамм отпразднуют 40-летие со дня свадьбы.

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Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил тюменку Марию Гамм с присвоением ей президентом звания «Мать-героиня». Об этом сообщает уральское полпредство. «От всей души поздравляю Марию Владимировну с присуждением звания „Мать-героиня“! Дети — это не только огромное счастье, но и большой труд, требующий сил и терпения. Ваша семья не просто вырастила детей. Вам удалось привить им важные семейные ценности, пробудить желание также стать многодетными родителями», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что за такими людьми, как семья Гамм, будущее всей страны. Тюменка Мария Гамм стала первой жительницей региона, которой президент Владимир Путин присвоил это почетное звание. У женщины десять детей и 37 внуков. В январе следующего года супруги Гамм отпразднуют 40-летие со дня свадьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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