Владимир Якушев поздравил тюменку с наградой от Путина

22 декабря 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Полпред отметил, что семья тюменки — достойный пример для всей страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил тюменку Марию Гамм с присвоением ей президентом звания «Мать-героиня». Об этом сообщает уральское полпредство. «От всей души поздравляю Марию Владимировну с присуждением звания „Мать-героиня“! Дети — это не только огромное счастье, но и большой труд, требующий сил и терпения. Ваша семья не просто вырастила детей. Вам удалось привить им важные семейные ценности, пробудить желание также стать многодетными родителями», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что за такими людьми, как семья Гамм, будущее всей страны. Тюменка Мария Гамм стала первой жительницей региона, которой президент Владимир Путин присвоил это почетное звание. У женщины десять детей и 37 внуков. В январе следующего года супруги Гамм отпразднуют 40-летие со дня свадьбы.

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил тюменку Марию Гамм с присвоением ей президентом звания «Мать-героиня». Об этом сообщает уральское полпредство. «От всей души поздравляю Марию Владимировну с присуждением звания „Мать-героиня“! Дети — это не только огромное счастье, но и большой труд, требующий сил и терпения. Ваша семья не просто вырастила детей. Вам удалось привить им важные семейные ценности, пробудить желание также стать многодетными родителями», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что за такими людьми, как семья Гамм, будущее всей страны. Тюменка Мария Гамм стала первой жительницей региона, которой президент Владимир Путин присвоил это почетное звание. У женщины десять детей и 37 внуков. В январе следующего года супруги Гамм отпразднуют 40-летие со дня свадьбы.