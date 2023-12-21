Тюменские магазины начали борьбу с перекупщиками яиц

Тюменские супермаркеты ограничили продажу дешевых яиц из-за перекупщиков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Это касается продукта, цена которого ниже ста рублей. На остальные яйца это ограничение не распространяется.
«Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок», — рассказали в инфоцентре.
Там также отметили, что в крупных тюменских магазинах сложностей с поставками куриного яйца нет. Яйца поставляют несколько производителей, в том числе и тюменские птицефабрики.
Ранее агентство писало о том, что тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. В некоторых магазинах стоимость этого продукта доходила до 500 рублей.
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