Тюменские магазины начали борьбу с перекупщиками яиц

22 декабря 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ограничение ввели на продажу яиц стоимостью меньше ста рублей за десяток Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Тюменские супермаркеты ограничили продажу дешевых яиц из-за перекупщиков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Это касается продукта, цена которого ниже ста рублей. На остальные яйца это ограничение не распространяется. «Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок», — рассказали в инфоцентре. Там также отметили, что в крупных тюменских магазинах сложностей с поставками куриного яйца нет. Яйца поставляют несколько производителей, в том числе и тюменские птицефабрики. Ранее агентство писало о том, что тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. В некоторых магазинах стоимость этого продукта доходила до 500 рублей.

Тюменские супермаркеты ограничили продажу дешевых яиц из-за перекупщиков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Это касается продукта, цена которого ниже ста рублей. На остальные яйца это ограничение не распространяется. «Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок», — рассказали в инфоцентре. Там также отметили, что в крупных тюменских магазинах сложностей с поставками куриного яйца нет. Яйца поставляют несколько производителей, в том числе и тюменские птицефабрики. Ранее агентство писало о том, что тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. В некоторых магазинах стоимость этого продукта доходила до 500 рублей.