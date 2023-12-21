21 декабря 2023

Тюменские магазины начали борьбу с перекупщиками яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в "Пятёрочке". Магнитогорск, яйца
Ограничение ввели на продажу яиц стоимостью меньше ста рублей за десяток Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

Тюменские супермаркеты ограничили продажу дешевых яиц из-за перекупщиков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Это касается продукта, цена которого ниже ста рублей. На остальные яйца это ограничение не распространяется.

«Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок», — рассказали в инфоцентре.

Там также отметили, что в крупных тюменских магазинах сложностей с поставками куриного яйца нет. Яйца поставляют несколько производителей, в том числе и тюменские птицефабрики.

Ранее агентство писало о том, что тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. В некоторых магазинах стоимость этого продукта доходила до 500 рублей.

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Тюменские супермаркеты ограничили продажу дешевых яиц из-за перекупщиков. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Это касается продукта, цена которого ниже ста рублей. На остальные яйца это ограничение не распространяется. «Для борьбы с перекупщиками в некоторых крупных сетевых магазинах введены ограничения на продажу яиц по льготной цене (96 рублей). Приобрести по средней цене 100-148 рублей можно неограниченное число упаковок», — рассказали в инфоцентре. Там также отметили, что в крупных тюменских магазинах сложностей с поставками куриного яйца нет. Яйца поставляют несколько производителей, в том числе и тюменские птицефабрики. Ранее агентство писало о том, что тюменские птицефабрики снизят цену на яйца до 100 рублей за десяток. В некоторых магазинах стоимость этого продукта доходила до 500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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