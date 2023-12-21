21 декабря 2023

Жителей ЯНАО в конце недели ожидает похолодание

В ЯНАО к концу недели оттепель сменится морозами до -20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО к 24 декабря ожидается похолодание до -20 градусов Фото:

В ЯНАО на смену оттепели к воскресенью 24 декабря придут морозы. Температура воздуха в Салехарде опустится до 20 градусов, сообщают специалисты сервиса Gismeteo.

«В Салехарде 23 декабря ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -16 градусов. В воскресенье 24 декабря столбик термометра опустится до -19 градусов, днем потеплеет до -13», — сообщается на платформе Gismeteo.

В Ноябрьске в субботу температура может подняться до плюсовых значений, в воскресенье похолодает до -8 градусов. В Новом Уренгое 24 декабря термометры покажут -15 градусов, осадков не ожидается. В Тарко-Сале 23 декабря ожидается снегопад, 24 декабря осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -13 градусов.

Ранее URA.RU рассказало, что на Ямал пришла оттепель, температура по округу поднялась до отметки 5-8 градусов мороза. При этом потепление сопровождается осадками и усилением ветра.

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В ЯНАО на смену оттепели к воскресенью 24 декабря придут морозы. Температура воздуха в Салехарде опустится до 20 градусов, сообщают специалисты сервиса Gismeteo. «В Салехарде 23 декабря ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -16 градусов. В воскресенье 24 декабря столбик термометра опустится до -19 градусов, днем потеплеет до -13», — сообщается на платформе Gismeteo. В Ноябрьске в субботу температура может подняться до плюсовых значений, в воскресенье похолодает до -8 градусов. В Новом Уренгое 24 декабря термометры покажут -15 градусов, осадков не ожидается. В Тарко-Сале 23 декабря ожидается снегопад, 24 декабря осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -13 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямал пришла оттепель, температура по округу поднялась до отметки 5-8 градусов мороза. При этом потепление сопровождается осадками и усилением ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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