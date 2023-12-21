Жителей ЯНАО в конце недели ожидает похолодание

В ЯНАО к концу недели оттепель сменится морозами до -20 градусов

22 декабря 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО к 24 декабря ожидается похолодание до -20 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на смену оттепели к воскресенью 24 декабря придут морозы. Температура воздуха в Салехарде опустится до 20 градусов, сообщают специалисты сервиса Gismeteo. «В Салехарде 23 декабря ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -16 градусов. В воскресенье 24 декабря столбик термометра опустится до -19 градусов, днем потеплеет до -13», — сообщается на платформе Gismeteo. В Ноябрьске в субботу температура может подняться до плюсовых значений, в воскресенье похолодает до -8 градусов. В Новом Уренгое 24 декабря термометры покажут -15 градусов, осадков не ожидается. В Тарко-Сале 23 декабря ожидается снегопад, 24 декабря осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -13 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямал пришла оттепель, температура по округу поднялась до отметки 5-8 градусов мороза. При этом потепление сопровождается осадками и усилением ветра.

В ЯНАО на смену оттепели к воскресенью 24 декабря придут морозы. Температура воздуха в Салехарде опустится до 20 градусов, сообщают специалисты сервиса Gismeteo. «В Салехарде 23 декабря ожидается облачная погода, без осадков, температура воздуха -16 градусов. В воскресенье 24 декабря столбик термометра опустится до -19 градусов, днем потеплеет до -13», — сообщается на платформе Gismeteo. В Ноябрьске в субботу температура может подняться до плюсовых значений, в воскресенье похолодает до -8 градусов. В Новом Уренгое 24 декабря термометры покажут -15 градусов, осадков не ожидается. В Тарко-Сале 23 декабря ожидается снегопад, 24 декабря осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -13 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямал пришла оттепель, температура по округу поднялась до отметки 5-8 градусов мороза. При этом потепление сопровождается осадками и усилением ветра.