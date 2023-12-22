Боец пообещал скоро вернуться домой с победой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за оказанную в течение года поддержку. Военнослужащий в видео обращении пообещал скоро вернуться домой с победой.

«Военнослужащий отдельной инженерно-саперной роты бригады морской пехоты с позывным «Омега» благодарит жителей Тюменской области и региональное правительство за поддержку. Дорогие земляки, мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами!» — поделился боец на видео, размещенном в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области».

Боец отметил, что вся полученная помощь идет на благо нашей Родины. Он также поздравил земляков с наступающим Новым годом и Рождеством.

Летом бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.