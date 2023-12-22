22 декабря 2023

Боец из зоны СВО поблагодарил тюменские власти за помощь и пообещал победить. Видео

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Боец пообещал скоро вернуться домой с победой Фото:

Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за оказанную в течение года поддержку. Военнослужащий в видео обращении пообещал скоро вернуться домой с победой.

«Военнослужащий отдельной инженерно-саперной роты бригады морской пехоты с позывным «Омега» благодарит жителей Тюменской области и региональное правительство за поддержку. Дорогие земляки, мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами!» — поделился боец на видео, размещенном в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области».

Боец отметил, что вся полученная помощь идет на благо нашей Родины. Он также поздравил земляков с наступающим Новым годом и Рождеством.

Летом бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.

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Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за оказанную в течение года поддержку. Военнослужащий в видео обращении пообещал скоро вернуться домой с победой. «Военнослужащий отдельной инженерно-саперной роты бригады морской пехоты с позывным «Омега» благодарит жителей Тюменской области и региональное правительство за поддержку. Дорогие земляки, мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами!» — поделился боец на видео, размещенном в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области». Боец отметил, что вся полученная помощь идет на благо нашей Родины. Он также поздравил земляков с наступающим Новым годом и Рождеством. Летом бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне СВО, передали привет своим земляками и поблагодарили их и главу региона Александра Моора за поддержку. С посланием к своим семьям обратились восемь военных. Среди них жители Упоровского и Казанского районов, города Ишима и Бердюжского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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