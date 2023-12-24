24 декабря 2023
23 декабря 2023

Тюменцы получат праздничную скидку в парке аттракционов

В новогодние каникулы в Тюмени билет на аттракцион «Клоун» будет стоить рубль
© Служба новостей «URA.RU»
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Билет на катание будет стоить рубль
Билет на катание будет стоить рубль Фото:

В период новогодних каникул тюменцы получат скидку на билеты на аттракцион «Клоун» в городском парке культуры и отдыха. Катание будет стоить один рубль. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.

«Во время всех новогодних каникул аттракцион „Клоун“ будет катать желающих всего за один рубль. Акция пройдет с 1 по 15 января», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха.

Ранее агентство писало, что из тюменского парка исчез один из аттракционов. «Счастливую карусель» демонтировали и увезли на хранение.

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В период новогодних каникул тюменцы получат скидку на билеты на аттракцион «Клоун» в городском парке культуры и отдыха. Катание будет стоить один рубль. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «Во время всех новогодних каникул аттракцион „Клоун“ будет катать желающих всего за один рубль. Акция пройдет с 1 по 15 января», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха. Ранее агентство писало, что из тюменского парка исчез один из аттракционов. «Счастливую карусель» демонтировали и увезли на хранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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