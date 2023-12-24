Тюменцы получат праздничную скидку в парке аттракционов

Билет на катание будет стоить рубль
В период новогодних каникул тюменцы получат скидку на билеты на аттракцион «Клоун» в городском парке культуры и отдыха. Катание будет стоить один рубль. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.
«Во время всех новогодних каникул аттракцион „Клоун“ будет катать желающих всего за один рубль. Акция пройдет с 1 по 15 января», — рассказали URA.RU в городском парке культуры и отдыха.
Ранее агентство писало, что из тюменского парка исчез один из аттракционов. «Счастливую карусель» демонтировали и увезли на хранение.
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