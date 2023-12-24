Коллеги Эдуарда Валерьевича выразили слова поддержки родным и близким покойного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После болезни ушел из жизни врач травматолог-ортопед, заместитель главного врача по клинической работе Эдуард Гончарук. Об этом сообщает Центр Илизарова в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«24 декабря на 54-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель главного врача по клинической работе (с 2019 по 2023 годы), врач травматолог — ортопед отделения медицинской реабилитации Эдуард Гончарук», — указано в сообществе «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ».

Гончарук, по информации Центра Илизарова, обучался по специальности «педиатрия», затем отучился на хирурга, а после стал травматологом-ортопедом. Работал в разных медучреждениях Камчатской области и Санкт-Петербурга.

В 2011 году, как уточнят медцентр, Эдуарда Гончарук пришел работать в Центр Илизарова на должность заместителя главного врача по клинической работе. Его работа заключалась в курировании нескольких подразделений. Также Гончарук активно оперировал как торакальный хирург. «С приходом Эдуарда Валерьевича в Центре Илизарова были внедрены операции по коррекции деформации грудной клетки. Таких пациентов ранее не оперировали в центре», — пишет Центр Илизарова.

Кроме того, отмечается, что Эдуард Валерьевич был семьянином и человеком с активной жизненной позицией. Коллектив Центра Илизарова, как сообщается, скорбит вместе с родными, близкими и друзьями Эдуард Валерьевича, а также выражает слова соболезнования и поддержки.

Эдуарду Гончаруку был 53 года, когда он ушел из жизни из-за продолжительной болезни Фото: сообщество «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»