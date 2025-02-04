Сына Майкла Джордана арестовали во Флориде

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Маркуса Джордана арестовали за хранение наркотиков
Маркуса Джордана арестовали за хранение наркотиков Фото:

Во Флориде арестовали сына американского баскетболиста Майкла Джордана Маркуса, сообщают иностранные издания. Он подозревается в хранении наркотиков и вождении в нетрезвом виде. Кроме того, Джордан-младший оказал полиции сопротивление при аресте.

«Сын легенды НБА Майкла Джордана (Маркус Джордан — прим. URA.RU) был арестован и помещен в тюрьму округа Ориндж за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту», — пишет TMZ. Подробности задержания Маркуса Джордана пока неизвестны.

В апреле 2024 года Forbes обновил рейтинг самых богатых знаменитостей. Третье место в нем занял американский баскетболист и бывший игрок НБА Майкл Джордан, пишет «Национальная служба новостей». Его состояние составило 3,3 миллиарда долларов.

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Во Флориде арестовали сына американского баскетболиста Майкла Джордана Маркуса, сообщают иностранные издания. Он подозревается в хранении наркотиков и вождении в нетрезвом виде. Кроме того, Джордан-младший оказал полиции сопротивление при аресте. «Сын легенды НБА Майкла Джордана (Маркус Джордан — прим. URA.RU) был арестован и помещен в тюрьму округа Ориндж за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту», — пишет TMZ. Подробности задержания Маркуса Джордана пока неизвестны. В апреле 2024 года Forbes обновил рейтинг самых богатых знаменитостей. Третье место в нем занял американский баскетболист и бывший игрок НБА Майкл Джордан, пишет «Национальная служба новостей». Его состояние составило 3,3 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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