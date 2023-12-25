Инстасамка готова сделать из своих имплантов арт-объект

Блогер и певица Инстасамка, родом из Тобольска (Тюменская область), призналась, что готова вытащить свои ягодичные импланты и разместить их в вакууме, как предмет искусства. Об этом она рассказала в своем интервью Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
«Я хотела вытащить импланты из ягодиц и кровавые их поставить в стеклянный куб. Чтобы они были, как арт-объект. Если уберу, то так и сделаю», — рассказала Инстасамка (Дарья Зотеева) в интервью в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
В этом же интервью Дарья Зотеева рассказала Ляйсан Утяшевой, что занималась в Тобольске бальными танцами. Свои первые деньги заработала в Тюмени артистка заработала благодаря им, танцуя на свадьбах в шестилетнем возрасте.
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